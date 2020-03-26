廣州海珠──美麗濱江。

溫泉之都──生態從化。

當前正是企業復工復產的關鍵時期。廣州市服務推動企業復工復產資訊指揮平台已經落地，其以無紙化、零填表方式，收集企業復工復產進展情況和需政府協調解決的問題，並即時推送行業主管部門限時解決。

資料顯示，平台上廣州企業反應的訴求涉及防疫物資供應、供應鏈、員工返崗等多個領域，各級行業主管部門能利用平台協調解決問題，為廣州復工復產提供「加速度」。

廣大企業主動反應進展

截至3月16日，廣州全市規模以上工業、軟體和資訊技術服務業復工率均達99.8%。其中，汽車、石化、電子、通用和專用設備製造業等重點產業復工率均達到100%；全市1620家規模以上軟體和資訊技術服務業中，1616家已復工。

往昔，企業的物資供應有困難，需要政府多部門協調，時間較長。如今，根據《廣州市堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰努力實現全年經濟社會發展目標任務的若干措施》的安排，廣州市加強復工復產統一調度服務，建立服務推動企業復工復產指揮資訊平台，以無紙化、零填表方式，收集企業復工復產進展情況和需政府協調解決的問題，即時推送行業主管部門限時解決，有效加快復工復產的速度。

平台成立後，包括廣州市發改委、廣州市工信局、廣州市市場監管局、廣州市政務服務資料管理局等行業主管部門紛紛動員企業上平台填報資料，反應訴求。據悉，將有3萬多家企業進入平台。

幫助近千家工業企業

平台落地後，按照工作機制，各服務組聯絡員每天要引導企業到廣州市復工復產指揮資訊平台滾動更新復工復產情況、反應相關訴求，積極協調相關各區政府和市直部門解決企業訴求。

廣州市工信局介紹，正全力落實《廣州市推進企業（專案）復工復產工作總體方案》及「五個一」為一個調度平台、一個企業（專案）一名領導、一個服務專班、一套工作方案、一組支援政策為專項工作機制，加快制定實施防疫情穩增長等系列政策措施，抓實抓細抓落地各項舉措，有序推動廣州市工業企業復工復產。

平台為企業提供了一條反應訴求的「高速公路」，也讓廣州有了復工復產的統一調度服務平台。廣州市工信局表示，目前已建立復工復產服務專班機制，11個專責服務組定點服務169家製造業重點企業、99家資訊和軟體服務業企業，每家企業明確指定一名專職聯絡員，組織發動169家製造業重點企業、99家資訊和軟體服務業企業到市指揮資訊平台上填報資料和反應訴求。

截至3月17日，製造業企業已100%完成填報，資訊軟體服務業企業填報率為98%；累計為企業解決訴求66條，累計落實314萬個口罩、2200多個紅外線體溫計幫助近1000家工業企業復工復產。

另外，其它企業還通過「廣州市工業和資訊化運行監測平台」、「廣州工信網」等通道收集企業提出的防疫物資供應、供應鏈、員工返崗等訴求，工信部門正會同相關部門協調解決。

千億人民幣信貸挺企業

除了防疫物資供應、供應鏈、員工返崗等訴求，融資問題也是不少企業面臨的一個困境。廣州已出台實施《廣州市關於支援中小微企業在打贏疫情防控阻擊戰中健康發展的十五條措施》《廣州市加快軟體和資訊技術服務業發展的若干措施》《廣州市關於推進新一代人工智慧產業發展的行動計畫》等政策檔。

此前，廣州市相關部門已協調相關金融機構推出600億元（人民幣，下同）專項信貸資金精准支持企業復工復產，預計受益企業近2000家，預計將為全市中小企業減輕貸款利息支出超2億元。3月18日，廣州市工信局進一步宣布，與廣州農行聯合推出《支持廣州市村級工業園改造提升金融服務方案》，創新推出「村級工業園改造貸款」，重點支援廣州市工業和資訊化局提供的「產業園區提質增效試點清單」內的村級工業園改造專案。

此次廣州市工信局與廣州農行合作推出500億元新增信貸，助力廣州市村級工業園改造提升。目前，首批工業園增容擴建專案正在緊鑼密鼓推進中，預計可投放3.8億元。

500億元新增信貸的融資主體既可以是從事村級工業園改造的企事業單位，也可以是股份合作社。融資可支付村級工業園改造專案的拆遷、補償、安置、土地平整等前期費用，也可用於園區改造、廠房建設以及園區配套基礎設施和生活設施的建設等後期各項投入和費用，單戶最高可達12億元。對於專案建成後出售的貸款期限最長為5年；對於專案建成後出租的貸款期限最長為專案建設期加上15年。

(旺報)