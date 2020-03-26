大陸轟-6k戰機遠海訓練。（中新社資料照片）

新冠肺炎疫情蔓延全球，但共軍機艦仍不時出現在台海周邊，日前美軍運輸機、轟炸機同時現蹤台灣東、西部，反制意味濃厚。根據Aircraft Spots，一架美軍EP-3E電偵機25日現蹤台灣西南部海域。國防部發言人史順文少將表示，有關台海周邊海空域，國軍運用聯合情監偵作為，均可適切掌握，妥慎因應，籲請民眾放心。

疫情全球持續延燒，但大陸仍不時派遣軍機、軍艦執行遠海長訓，並出現在台海附近，除3月16日首度夜航接近台灣防空識別區（ADIZ）外，2月9日、10日在24小時內，兩度現身台海周邊海域，期間一次還一度踰越台灣海峽中線。

在高雄外海繞行多次

而美軍MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機在2月12日也同時現蹤台灣西部及東部。另外，美軍一架P-3C反潛機當月也出現台灣南部外海，一艘美軍作戰艦16日則航經台灣海峽，短短一個月內多次現蹤台海周遭，反制中國意味濃厚。

專門追蹤飛機動向的Twitter「飛機守望（Aircraft Spots）」25日指出，一架隸屬美國海軍的EP-3E「白羊座」電子偵察機在台灣西南海域、南中國海附近飛行；根據軌跡圖顯示，這架電偵機一度在高雄外海附近繞行多次。

EP-3A/B獵戶式（EP-3A/B Orion）與EP-3E白羊I/II型（EP-3E Aries I/II）是一系列主要由美國海軍所操作，配備有渦輪引擎的偵察機。機身設計取自同廠的P-3「獵戶」海上巡邏機，而P-3的設計則取自L-188型民航客機。目前美軍共擁有11架EP-3E型偵察機，最後一架於1997年交付。

陸掌握美偵察機機密

2001年4月1日，一架從沖繩基地出發的美軍EP-3型偵察機，在距離海南島110公里海面，與解放軍一架殲-8戰機相撞，解放軍空軍飛行員王偉失蹤，而美軍偵察機則急降海南島陵水機場。

美軍軍機11名機員被中方扣留，並於同月11日獲得釋放，而該軍機也於同年7月3日以一架An-124型運輸機拆件運走。相關的電子偵察機件和機密，理論上已被解放軍所掌握。

由於，台海關係並不和諧，伴隨中美軍機在空中遭遇的機會，將日漸頻繁。

(旺報)