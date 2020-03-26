瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所報告，埃及軍事採購又有新動作，向中國成都飛機製造公司再次購買翼龍-2無人機，總數高達32架，這是中國軍工2020年在無人機外銷取得重大突破，也是埃及多年使用翼龍無人機後，再次下單。各種管道分析，埃及相中的並非4噸量級高性能的翼龍-2無人機，而是1.2噸級別的翼龍-1D無人機，合約也不是最近簽署，而是在2018年11月簽署，正值珠海航展期間。

埃及軍方與中國飛機製造商成都飛機工業集團公司簽署合約，成飛向埃及提供32架翼龍-1D型無人機，作為一個完整的作戰體系，埃及方面除無人機外，還購買了無人機指揮站、後勤保障系統、通信／資料鏈等全套設施設備，總金額約人民幣4億元。

翼龍1D無人機也是成飛第一次根據客戶需求訂製，原本成飛擁有翼龍-1和翼龍-2兩種選擇，一種高端、一種低端，但埃及軍方買過76架翼龍-1無人機，用於反恐和偵察巡邏等任務，曾18次完美擊中目標，不含配套設施設備，每架叫價100萬美元。

使用客戶對翼龍-1也有意見，載彈量只有200公斤，航時過短，成飛開發的翼龍-2無人機載彈量和航程更能滿足需求，加上設備先進完善，性能優越，但空機重量超過4噸，現階段買的還是翼龍1D。

經改良，新機航程和載重能力得到提升，飛機巡弋時間從20小時提升到35小時，載重從200公斤增到400公斤，掛點從2個升級為4個，採用雙聯裝掛架，翼龍-1D一次出擊可掛載8枚50公斤級的藍劍-7空對地飛彈，威力更強大。

(旺報)