大陸055型萬噸級「南昌」號飛彈驅逐艦。（新華社資料照片）

大陸殲-20戰機。（新華社資料照片）

美國前副國防部長羅伯．沃克（Robert Work）和合著者格雷格．格蘭特（Greg Grant）在美國智庫「新美國安全中心」發布報告指出，中國正在迅速超越美國在西太平洋的軍力，美國若再沒有計畫加以阻止，中國將按計畫在2049年實現擁有世界上最強大的軍事力量。

美國《國家利益》報導，「新美國安全中心」發布的報告指出，中國領導人已經制定了計畫，不遲於2049年擁有世界最強大的武裝力量。而這個計畫分為三階段。第一階段，中國軍方是從技術劣勢的角度與美國競爭。1990年代末和2000年代初的中國軍事著作皆在探索擊敗技術更先進對手的方法，這個階段將持續到中國的現代化程度能夠縮小美國的優勢為止。解放軍必須在這個時期忍受缺乏與美軍相媲美的「深度和多方向打擊能力」。

將美軍推向第二島鏈

第二階段，中國將在導引彈藥和網路化作戰方面達到與美國粗略技術對等地位的情況下，使中國有可能阻止美國對東亞沿岸的軍事干預；第三階段也是中國理想的最終狀態，屆時中國軍方將建立絕對的技術優勢，超越美國軍方，從而使解放軍有信心從其第一島鏈的堡壘中進攻，並將美軍推向第二島鏈（日本和菲律賓東部）甚至其他地區。

報告指出，2019年中國仍處於第一階段。但隨著中國經濟的發展和中國技術的進步，第二階段即將到來。中國武裝部隊正在發展「系統破壞戰」的能力和概念，將對美國的指揮、控制、通信和情報系統進行破壞。

同時，中國還在計畫透過聚集大量長程精確飛彈和先進瞄準系統來進行有效攻擊，在衝突的開始階段，這些系統很可能穿透美國作戰網路的防禦系統。其次，開發「殺手鐧」武器（美國國防部稱為「黑色能力」），這些能力將一直保密，直到戰爭爆發時才揭開面紗，以突如其來的攻擊手段使對手感到驚訝，並成為人工智慧的世界領導者，以該技術取得軍事優勢。

發展作戰平台 守AI領域

報告強調，美國必須發展作戰概念、系統和平台，以使美國聯合部隊能夠在衝突發生時，率先有效開火，並在中國制導彈藥齊射下保存實力。

美國也要與中國在人工智慧、量子科學、生物技術、極音速彈道飛彈和巡弋飛彈等關鍵領域，進行軍事技術競爭，如果美國國防部在這些領域上失敗，到了2049年，可能會發現自己處於防禦狀態。

(旺報)