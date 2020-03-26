美軍正為對抗中國而推行「大國競爭」戰略，這也讓海軍陸戰隊迎來大規模改革。美國海軍陸戰隊司令發布未來10年的轉型規畫，美國將對海軍陸戰隊進行精簡，未來陸戰隊將更加專注於島礁奪控、兩棲投送和區域拒止等任務，以在2030年代「對抗中國」。

美國海軍陸戰隊司令23日宣布，由於預算削減和作戰對手的轉變，美國海軍陸戰隊在2030年的軍力結構中，將裁撤全部坦克部隊、絕大部分炮兵、大量步兵和航空兵，從而轉型為更有利於兩棲立體投送的輕裝部隊，同時增編飛彈部隊、無人機等先進設備應對全領域作戰。

美國海軍陸戰隊司令大衛．伯格（David Berger）上將表示，陸戰隊即將發布《2020─2030年美國海軍陸戰隊十年建軍綱領》，該計畫的目的是到2030年對抗中國和其他對手。他並強調，中國就軍事能力而言是不斷加大的威脅。如果我們什麼都不做，就會被甩在後面。

美國陸戰隊計畫削減全部3個海軍陸戰隊師屬坦克營，炮兵營從21個減到5個，步兵營從24減到21個，兩棲載具連從6個減到4個，總共裁撤12000名人員，占目前182000名額定人員的6%；在航空兵力方面，計畫裁撤264魚鷹（MV-22）中隊、462重型運輸直升機中隊、469輕攻擊直升機隊。而F-35戰機中隊數量雖維持不變，但一個中隊的機數從16架變為10架。

除了裁撤部隊以外，部隊編制也將縮編。美國海軍陸戰隊計畫將步兵營縮小到一個「更容易依託遠征基地進行投送」的規模；其原來一個步兵營是由3個步兵連，一個裝備迫擊炮和其他火器的火力連，一個營部連組成。

但有裁撤就有新增。美國陸戰隊計畫新增三個「海馬斯」（HIMARS）長程火箭炮營，使「海馬斯」火箭炮營下放到師級部隊。同時將新編獨立的飛彈發射營，裝備有人或無人飛彈發射車用於區域拒止和島礁奪控，同時加強偵察和無人打擊系統，應對未來多域作戰需求。

(旺報)