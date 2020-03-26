鵬景集團聯手公發公司源大環能股份有限公司，在台建置了讓種的人健康、吃的人安心、賣的人快樂，原礦家有機農法全循環經濟鏈，並且自2020年成立了同名的實體店「原礦家有機茶飲&農產品體驗館」。

種的人健康：2005年原礦家有機農法完整誕生，這些年幫助台灣、大陸、越南、印尼、菲律賓、泰國等無數的農企業、農民免除接觸化學農藥，從事有機種植。此種植投入品符合「免登記植物保護資材申請程序及審核原則」，經農委會動植物防疫檢疫局審定通過完成登記在案。2013年也被大陸農業部（現為農業農村部）所屬綠色食品中心管理單位中綠華夏有機食品認證中心，認證為標準有機種植方式。

吃的人安心：原礦家有機農法的源頭管理，就是要讓消費者明白，自身所吃的農產品是如何產出的。賣的人快樂：做一杯自己敢喝的茶、種自己敢吃的蔬果，這是通路服務商應有的社會責任，交易過程，明明白白，不會有訛詐的情事。

牢記有機、不忘滋味。上述的認證商品今後都可以進入源大環能公司「原礦家農法農產品交易平台」及鵬景集團「原礦家有機茶飲&農產品體驗館」，進行線上線下交易。

(旺報)