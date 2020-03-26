全民一同抗疫！內政部長徐國勇、消防署長陳文龍日前出席愛爾麗集團的捐贈典禮，集團捐贈總值逾500萬的救護車、勘災車、護目鏡及防護衣等防疫物資。徐國勇表示，在疫情嚴峻時刻，感謝民間企業以實際行動支持政府防疫工作，讓辛苦的第一線執勤人員，更多一分保障，共同守護國人安全。

這次在內政部長徐國勇牽線下，愛爾麗集團除捐贈價值500萬元的高頂救護車與災情勘查車外，更捐贈一批護目鏡與防護衣，給第一線的防疫單位，全力支持政府，共同對抗疫情。

徐國勇指出，政府資源有限，但民間力量無窮，感謝民間企業支持政府防疫，並希望藉此拋磚引玉，在防疫艱難時刻，所有國人都能配合政府居家檢疫、隔離等及相關防疫指導措施，共同為防疫盡一份心力。

今日的捐贈儀式在內政部長徐國勇、消防署長陳文龍、新北市消防局長黃德清及愛爾麗集團公益大使謝祖武等貴賓見證下舉行，現場並展示救護車上氧氣設備、燒傷處理及自動體外心臟去顫器及四面行車紀錄器，以及防護裝備及多功能拋繩槍等器材；更由新北市消防局救災英雄，演練示範社區防疫工作。

(旺報)