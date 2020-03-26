台灣電動車充電產業龍頭YES！來電王柏棠協理表示，在不久將來，就會變成車主在找充電站。YES！來電團隊走在產業趨勢的前端，站在第一線去接觸電動車主以及場域業者，思考未來他們的需求及怎麼樣的服務對他們最友善，以這樣的思維因應時代來規劃、調整公司的軟硬體產品與服務。

在台最早接觸充電產業的YES！來電深研電動車未來趨勢與車主行為，了解到電動車充電並非像傳統油車到加油站加油一般，解決里程焦慮的最理想模式是在每一座停車場進行補電，如住宅、洽公地點、百貨商場、餐廳飯店等場域的停車場，據此「停車＝充電」這個概念便油然而生，同時也產生了「停車場＝充電站」這個全新的商業模式，因此如何引導電動車主到特定場域充電、完善其充電體驗便是這個商業模式的發展關鍵。

YES！來電的充電站遍布全台，除了最了解市場趨勢方向以外，將車廠、場域合作夥伴和車主的充電體驗做到極致是核心理念，YES！來電彙整了每一個電動車主與場域合作夥伴的意見，更串聯起物聯網技術，提出了同時可滿足車主與場域雙方需求的最佳充電解決方案。

(旺報)