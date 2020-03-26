台灣證券交易制度重大變革「逐筆交易」於3月23日實施。群益金鼎證券表示，為更能與國際接軌及有效擴大證券交易，早已做好萬全準備投入各項軟硬體的資源。近日更找來證交所的陳正斌組長錄製逐筆交易新制說明影片，將提供投資人最完善的諮詢服務，以全面迎戰台股逐筆交易上線。

群益擁有眾所皆知的強大IT團隊。總經理賈中道表示：「軟體開發能力是我們創造領先的核心競爭優勢。除了專業的團隊對於市場具有獨到的看法與見解，更有領先的技術做為強大的支援，讓我們群益成為同業的領航者。」新制上線的同時群益也將推出許多策略聯盟合作，除了優化原有交易API外，也提供OpenAPI通訊協定以及HTML5網頁連結，讓各類型的客戶能快速簡單的串接群益進行逐筆交易。對於為數最廣大的平台使用客戶，我們提供簡潔、流暢、易於操作的各類交易平台，搭配交易所提供的新種交易服務，同步推出各類全新下單交易軟體及功能，其中最為亮眼的行動裝置下單APP及Li[email protected]下單功能，預計將搶攻手機下單市場。

(旺報)