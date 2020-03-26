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人民幣中間價走勢

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞太區外匯分析師陳德能25日表示，這波美元流動性緊縮可望在4月底、5月初開始消退，亞洲貨幣也可望回到這波美元緊縮之前的匯率水準，屆時人民幣兌美元匯率可望回到6.9；下半年受到大陸經濟可望明顯復甦，以及中美貿易或有更多合作，人民幣預期還將延續升值力道，可望見到6.7至6.8左右。「雖然升值幅度不算大，但以波動性相對平穩來看，人民幣年內5%的升值幅度仍具有很大吸引力。」

儘管美國聯準會已降息至接近零及重啟量化寬鬆，但不足以壓住美元的強勢。瑞銀CIO的觀點認為，美元需求急速上升，主因跨國企業仰賴美元融資，不斷召回美元以應付流動性需求，如果美元短缺未能全面解決甚至惡化，美元短期內可能進一步上漲。

下半年人幣看升至6.7

陳德能指出，今年以來，亞太貨幣相對美元已經貶值6%至7%，其他主要發達經濟體如G10國家的貨幣相對美元更貶值近9%至10%。除了新冠疫情在全球肆虐造成美元避險需求提升外，3月以來市場又開始出現美元流動性緊縮的景況。不過，相較2008年金融海嘯時期美元流動性緊縮而言，陳德能認為，這次美國聯準會反應非常快，不僅將基準利率從1.5%降至1%又降至0%，本周還推出無限的量化寬鬆，預估這次美元流動性緊縮會在1.5至2個月內逐漸消退，而其他非美貨幣也可望回到這波美元流動性緊縮前的匯率，以人民幣來講，大概在6.9附近。

下半年人民幣還將持續維持升值趨勢，陳德能指出，下半年大陸經濟將有機會出現明顯復甦，對人民幣匯率將發揮推動作用，加上10月美國即將進行總統大選，從貿易角度來說，雙方都希望能作更密切的合作，中美關係可望階段性好轉，這兩個因素都有望推升人民幣兌美元匯率往6.7到6.8附近考攏，相較目前約在7.1左右匯率，年內大約有5%的升值幅度。

全球長線資金壓艙石

展望未來，人民幣資產有望成為新型避險資產。工銀國際首席經濟學家、董事總經理、研究部主管程實24日發布報告指出，大陸經濟有望從第2季開始逐步回穩反彈，從金融層面看，大陸市場的相對韌性有望進一步夯實。年初至今，大陸股市的累計下跌幅度遠小於歐、美、日、韓、印等主要市場，更為重要的是，對於市場而言，投資是「買未來」，而非「買過去」。未來長期的經濟穩健性，將會成為市場考慮的核心要素。

基於此，程實指出，人民幣資產有望成為新型避險資產，雖然不是絕對意義上毫無波動的避風港，但是憑藉相對韌性和成長性，能夠成為全球長線資金在風浪中的壓艙石。

(旺報)