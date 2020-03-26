7天500億人民幣借道股票ETF大舉入市。圖為銀行工作人員清點貨幣。（中新社資料照片）

隨著海外疫情形勢逐漸嚴峻，3月5日以來大陸A股上證指數震盪下行，數據顯示截至24日滬指跌幅達到5.48%。與市場大跌相反的是，股票ETF呈現資金淨流入的大舉入市格局。直到3月23日合計淨流入約525億元（人民幣，下同），約2152億新台幣。其中僅17日、19日、23日3個交易日，單日淨流入規模都突破百億之多。

對此趨勢，方正富邦基金指數投資部總經理吳昊說，近期市場大幅下挫，風險已經釋放，讓部分投資者試圖在市場相對低點布局，並借助股票指數ETF分散風險。他說，從歷史ETF占比變化來看，在市場表現不佳時，寬基指數的ETF申購往往與市場呈反向關係，也就是說，ETF更多時候被做為抄底工具使用。

科技類成長強勁

透過細分ETF基金類型來看，上周大陸股票型ETF基金、貨幣型ETF基金場內資金分別淨流入316.88、122.85億元，其中股票型基金的場內淨流入資金較前一周增加194億元。

從類別來看，雖然科技類ETF跌幅靠前，但占比成長也較為強勁。據《21世紀經濟報導》指出，與2月底的基金占比相較，3月23日基金占比表現為成長的股票型ETF共有104檔。

其中華夏5G ETF、華夏晶片ETF、銀華5G ETF、華夏新汽車ETF等4檔科技類ETF基金在這期間成長最多。觀察華夏5G ETF的比重成長超過120億份，幾乎比成長排名第2的華夏晶片ETF多出2倍。

滬深300適合配置

大陸券商系公募基金人士透露，目前A股整體估值水準較低，市場大幅下跌後帶來不少資金湧入布局，從本益比、股價淨值比等角度來看，當前滬深300估值處於相對合理偏低，是不錯的配置時點。

至於ETF的資金大舉入市情形，是否導致A股風險擴大？國泰君安證券分析師朱人木認為，ETF不會增加股市風險，細數多點原因，包含ETF屬性不帶槓桿；規模相比股市仍微不足道；持有人大多屬穩定戰略投資者，以及ETF機制是股票申購贖回制，本質跟股票打包在一起，本身沒有帶來額外的買入力量和賣出力量。

(旺報)