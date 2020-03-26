3月7日，重慶兩江新區首次應用5G技術，舉行「新基建．智能網聯」專場雲簽約活動。（中新社）

大陸提振經濟祭出逆週期政策催生「新基建」熱潮，讓嗅到商機的公募基金爭先申報成立「新基建」主題基金。目前首批申報的7家公募基金業者有望搶到頭香。分析人士指出，當前市場估值處於歷史低位，尤其跟基礎產業相關的股票估值更低，「新基建」主題基金有望迎來較好的入場時點。

北信瑞豐基金25日發布觀點指出，從股市投資角度看，新基建主要落實到3板塊、7條主線。也就是核心信息網、配套能源網、補充交通網等3大板塊。其中核心信息網包括5G基建、大數據中心、人工智慧、工業互聯網4條主線；配套能源網則有特高壓、新能源汽車充電樁等2條主線。

據《企業觀察報》引述嘉實基金研究部副總監肖覓說，新基建湧現的新機遇，其實是伴隨大陸經濟轉型，分析在每一次經濟轉型之前，無論大小都會涉及一些基礎設施的先期投入。他說，此輪基建就是對應下一輪的轉型需求，延伸出科技相關需求，因此產生「新基建」的概念。

廣發證券研報指出，「新基建」7大領域的年內投資規模大約在1.1兆人民幣左右。但有分析人士提醒，新基建投資是長期趨勢，投資者應謀定而動、挑選核心龍頭進行長線布局，同時適當放低短期投資預期。

值得一提的是，目前已申報的7檔大陸「新基建」主題基金均為股票型ETF。

根據大陸證監會官網的資料顯示，最先申請「新基建」主題基金的是6日上報的嘉實基金。7檔申報基金中，各自追蹤指數也不相同，分別像是追蹤「中證新型基礎設施建設50指數」，也有「中證新型基礎設施建設主題指數」等不同標的，各自取樣略有差別。

(旺報)