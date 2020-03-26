3月25日，台經院公布2月台灣三大營業氣候測驗點同步呈現下滑。（記者林汪靜攝）

台經院25日公布2月台灣三大營業氣候測驗點均同步下滑，其中製造業營業氣候測驗點為88.73點，較上月減少5.31點，為去年1月以來新低。台經院院長張建一表示，他對台灣經濟相對還是較樂觀，雖台灣進出口、消費一定會受到疫情影響，但基本消費仍在，「即使台灣今年經濟會比去年差，但相對其他國家會比較好。」

根據台經院調查結果顯示，2月三大營業氣候測驗點均同步下滑，製造業營業氣候測驗點為88.73點，較上月修正後的94.04點減少5.31點；服務業營業氣候測驗點為86.09點，較上月修正後的89.88點減少3.79點；營建業營業氣候測驗點為90.02點，較上月修正的95.72點下滑5.7點，創下去年5月以來新低。

政府紓困助基本消費

儘管受到疫情衝擊，但張建一對台灣經濟相對他國仍較樂觀，台灣進出口、消費尤其是餐飲業雖勢必受到影響，但基本消費仍在，且政府已經宣布「600＋400億新台幣」第一波紓困以及24日的「紓困2.0」方案，再加上「5＋2基礎建設」公共投資還在持續推進，這些能夠維持台灣基本經濟動能，「即使台灣今年經濟會比去年差，但相對其他國家會比較好。」

張建一說，台灣1、2月經濟數據其實還好，但3月就會不好看，「到底有多差？」必須持續觀察。

企業多持悲觀態度

張建一更指出，24日政府公布的紓困2.0方案，其實就是要先讓企業在疫情下能夠存活，阻止企業裁員減薪，他說：「如果廠商用縮減方式因應，不只會進一步減緩景氣復甦，未來景氣真的開始回來，企業就無法掌握向上的契機！」，而當失業的人增加，消費就會出現問題，進而衝擊實體經濟形成惡性循環。

另一方面，對於台灣製造業者對未來半年景氣看法，台經院指出，由於目前疫情擴散至歐美，恐不利於終端需求，影響製造業廠商對未來半年景氣看法多以持平與轉差居多。調查顯示，看好廠商為19.3%，較上月減少6個百分點；看壞廠商為36.9%，較上月增加9.8個百分點，由此可見多數製造業者對景氣感到悲觀或持平看待。

(旺報)