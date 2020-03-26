有學者25日透露，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，不過，大陸因為復工早，因此預計會出現「V」型反轉，全年經濟成長率應能維持在4%至5%；反觀台灣，此前因為中美貿易戰的緣故，貿易上對美國依賴度提升，隨著歐美疫情升溫，台灣經濟恐受到更大的負面影響。

工商協進會25日在工商講座上邀請智庫機構的專家分析今年的全球經濟局勢。該學者分析，疫情的重災區大陸，雖然第一季經濟成長率預估為負值，但因為復工快，經濟可能會出現「V」型反轉，應該不會出現外界預估的「腰斬」現象，全年經濟成長率應能維持在4%至5%左右。

至於台灣方面，學者認為，由於過去對大陸出口占40%，只要大陸經濟成長率下滑1%，台灣就會下滑0.29%；隨著台灣經貿轉向依賴美國，而美國疫情升溫的情況下，若美國經濟成長率下滑1%，台灣恐再受打擊；他舉例來說，中鋼、台塑等企業原先以為中美貿易戰後，今年能夠獲得訂單回補，沒想到再度受疫情攪局，營運又受影響；整體來看，目前有些機構認為台灣經濟成長率恐下滑至2以下，綜合多個單位估計，應會落在1.5%至2%之間。

對於當前台商在大陸的營商狀況，學者表示，隨著大陸復產復工狀況穩定，台商應在3月中至4月能夠穩定下來，同時，由於台商多聚集在長三角、珠三角地區，武漢地區的台商不多，因此，台商企業的營運狀況可望穩定；目前比起復產復工，台商更擔心，因為歐美疫情加劇，就算有貨也銷不出去。

至於當前政府對於企業的紓困措施，是否能夠實際緩解到企業困境，學者表示，有些國家採取衝動性政策，雖然能夠緩解燃眉之急，但未來若疫情反彈，恐缺乏政策空間；以台灣政府目前的計畫來看，當務之急就是針對有直接危機的企業提供資金，先穩住情勢，若有第二波疫情出現，還會有政策調整的餘地。

(旺報)