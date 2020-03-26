杭州一家房產商在房博會上展出一套園林豪宅，引來眾多參觀者的關注。（新華社資料照片）

全球資金避險情緒急劇升溫，高淨值人群迫切尋求抗風險資產，一個信號是，今年第一季，全大陸已有至少3套總價過億（人民幣，下同）的豪宅成交。業界人士認為，從保值、增值性來評估，豪宅產品屬於不動產理財產品，抗跌性大，受市場政策影響較低，成為這些族群的投資首選，在目前受衝擊的大陸房市下，高端房地產市場也成為市場唯一「暖意」。

《第一財經日報》報導，疫情正對大陸房地產市場造成前所未有的衝擊，高端房產交易卻有所暖意。2月，大陸一線城市豪宅市場逆勢升溫，在上海，由於豪宅成交的拉動作用，當月新房成交均價每平方公尺突破6萬元；位於北京海淀的世茂西山龍胤頂豪房地產項目，5天成交3套，成交金額1.2億。

北京成交量最多

據了解，過去10年間，全大陸總價過億的豪宅成交總共不到300套，其中北京成交量最多，達122套，上海共成交113套，但今年3月還沒過完，全大陸範圍內已有3套總價過億的豪宅成交，杭州、北京和廣州各一套。

事實上，由於全球風險預期不斷增加，豪宅因其稀缺性、高品質成為高淨值人群抵禦市場週期波動的重要選擇。過去一年，大陸房地產調控不斷加碼，豪宅市場成交卻開始爆發，其中，四大一線城市1千萬元以上的高端住宅成交量為1萬8593套，較上年成長22.4%，再從總價5千萬元以上的頂級豪宅成交來看，4大一線城市共成交407套，較上年增加24%，其中，北京以202套成交數量超越上海和深圳，成交量占據頂級豪宅市場的半壁江山，相較於2018年的60套，大增240%。

一名近期入手北京高端豪宅的購房者表示，在大陸，投資管道非常有限，在高房價帶動下，買房成了首選高保險的投資方式。

豪宅受政策影響小

在他看來，高端房產具投資居住雙屬性，不僅能實現居住品質和生活方式的提升改善，還可利用槓桿投資，在全球量化寬鬆預期下，抵抗通貨膨脹，未來需要資金時，利用房屋抵押，作為風險準備資金，即解決變現問題。

戴德梁行高級董事沈潔指出，普通住宅受政策影響更大，但豪宅受政策影響較小，從近5年成交均價歷年年增率指數數據分析，豪宅指數波動在1%到4%之間，極為平穩，因此，從保值、增值性評估，豪宅產品屬於不動產理財產品，抗跌性大，且由於中心土地的稀缺性，豪宅必然帶來價值增值和資產保值。

(旺報)