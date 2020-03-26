大陸房地產市場從新冠肺炎疫情中迅速回溫。如蘇州20日三個房地產項目同時開盤，共推出近900套房源，無論線上銷售還是線下選房，幾乎都「秒殺」。上海易居研究院公布數據顯示，自2月底開始，大陸主要城市的新房成交量就逐漸從底部反彈，到3月中旬，全大陸房地產市場新房成交已恢復至年初水準的7成。

據《21世紀經濟報導》指出，隨著疫情進一步獲得控制，大陸房市正迅速恢復。20日，蘇州的三個房地產項目同時開盤，共推出近900套房源，無論線上銷售還是線下選房，幾乎都是「秒光」；24日，龍湖集團CEO邵明曉在業績會上提到旗下一個房地產項目的「戰績」，311套房源，10分鐘內搶光。

根據上海易居研究院的數據顯示，自2月底開始，大陸主要城市的新房成交量就逐漸從底部反彈，到3月中旬，大陸全國房地產市場新房成交已恢復至年初水準的7成。在中古屋方面，貝殼研究院指出，大陸18個城市中，近四周中古屋市場成交量平均以每周91.3%的月增率回溫；上周（16日至22日）成交量已經相當於去年3月周均標準的75%。

因應疫情衝擊，春節後大陸各地陸續推出政策給予房企支持。3月，大陸政策方向逐漸從應對疫情的合理化措施，延伸到擴大供應、刺激需求。人才新政也是關鍵之一，蘇州近日公布人才新政，廣州、汕頭、佛山也先後在3月中旬宣布人才新政，進一步放寬落戶條件，3月中旬，濟南有條件地放鬆限購，瀘州則透過發放購房補貼方式刺激市場。

上海易居房地產研究院智庫中心總監嚴躍進認為，大陸房地產政策在「一城一策」的框架內適度鬆綁，將是近期趨勢，這些政策的刺激，加上春節假期和疫情期間積壓的需求集中釋放，成為近期市場快速回暖的主要動力。

(旺報)