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大陸新冠肺炎疫情漸趨穩定，各地紛紛推動復工復產，就連太空中的衛星也都接收到此一強烈的「信號」──中國的航線正在忙起來！3月20日，大陸境內貨運進出港船舶數量為1月20日的近1.2倍；3月19日大陸直航世界各地的貨運航班數量已達2月1日的3.8倍，忙於穿梭運送包括口罩、醫療用品等抗疫物資。

通信衛星、岸基基地站可獲取船舶自動識別系統（AIS）發送的船舶位置、速度、吃水深度及危險貨物等訊息，可有效保障遠洋船舶的航行安全。AIS描繪出的大陸境內沿海、內河船舶軌跡，3月中旬較2月下旬，渤海灣至長江口以及北部灣區域，船舶航跡的密度明顯擴展，顯示船舶出港、航行的活躍程度大為提高。

各地加快復工復產

這些港口的船舶主要往來日本、南韓、越南等地，足以證明大陸與這些國家的貿易正在迅速恢復。至於與歐美國家則受疫情嚴重影響、貿易量迅猛下跌，也讓主要前往歐美國家的東南沿海遠岸航跡為之大減，但境內貿易的近岸航跡密度則顯著飆升。

以南方的廣州港為例，貨物吞吐量居全球港口第5，也是珠三角「中國製造」的輸出重鎮；相較於2月1日，3月中旬位於珠江口、即將駛入大洋或廣州港的船舶數量大幅增多。位於北方的大連港，新港油品物流區的45萬噸原油碼頭，以及10萬噸LNG碼頭、15萬噸成品油碼頭，也全部停靠著船隻。

「中國的航線正在忙起來」，意味著身為世界第二大經濟體的大陸，不僅全力加速復工復產的腳步，同時也透過航運、空運為全球共同抗擊疫情與穩定經濟貢獻力量。大陸全國貨運進出港的船舶數量，2月中旬曾一度跌到谷底，但隨後反彈攀升，3月20日已達到1月20日的119%。

協助物資送往全世界

大陸水運航路重現繁忙的景象，不光是出現在沿海，同時也深入內陸。大陸28個內河主要港口之一的合肥港，2月10日至3月13日的外貿貨物（含陸改水）為4.71萬標準貨櫃，較去年同期成長12.6%。尤其2月中旬復工復產後，合肥港先是歷經一個進出港的亮眼高峰，再逐漸回歸至正常的數據表現。

無視於歐美主要國家飽受疫情衝擊，國際貿易持續下探，大陸外貿進出港船舶數量依然回升，到3月20日已然恢復至1月20日的87.7%、直逼九成。

海陸航運皆是如此，近1個月，大陸國內與直飛世界各地的貨運班機數量扶搖直上，原有航線班機數也呈現略增。3月19日大陸直航世界各地的貨運航班數量已達2月1日的3.8倍。

大陸境內最大的貨運機場、上海浦東國際機場的境外貨運航班，數量成長即已超過境內的航班數。浦東機場貨運站2月3日只見多架飛機停放地面，3月6日停放飛機數量減少之餘，入眼盡是裝卸、堆放的貨物。

類似情況也出現於北京首都國際機場貨運站，地面堆放的貨物與停車場的車輛都逐漸變多。據航空大數據平台的統計，3月10日首都機場貨運航班數量為2月1日的2.3倍，大批物資由此啟程出發，運送至世界各地；當中不乏口罩、醫療用品等重要物資，等著加入當地抗疫的行列。

小靈通 自動識別系統

自動識別系統（Automatic Identification System，AIS），為安裝在船舶上的自動追蹤系統，可描繪船舶的行進軌跡，藉由與鄰近船舶、AIS岸台及衛星等設備交換電子數據，並提供船舶交通管制（VTS）辨識及定位。AIS數據並可傳送至海事雷達，避免海上交通發生碰撞事故。（賴廷恆）

(旺報)