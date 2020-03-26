大陸3月上旬，手機、電器、電腦等設備成交額普遍增長。（中新社資料照片）

上海購物中心和百貨企業95%左右已正常營業，顧客在選購手機。（中新社資料照片）

出於個人衛生考慮，電熱飯盒成為上班族返崗復工時的新增爆品之一。（新華社資料照片）

復工服務最熱的5大商品

京東大資料研究院日前發布「從消費資料看復工回暖」報告，選擇大陸40個主要城市銷售資料及北京、上海、深圳、蘇州、西安、成都、重慶等重點城市的主要商業／金融／工業／辦公大樓區的銷售資料，發現消費已開始回溫，且不同地區的不同產業，恢復程度也有不同。

從主要城市的消費資料來看，大規模復工始於2月上旬，當時主要以遠端辦公為主，因此會議音訊視頻相關設備成交額比去年同時間段增長近20倍。2月中旬成交額比上旬再增47%，此後增速逐步平穩。總體上看，3月上旬該類商品比2月上旬增長40%。

注重衛生 電熱飯盒熱銷

隨著大量白領回到辦公室，3月上旬比2月上旬，京東平台外設產品成交額增長54%，網路產品成交額增長57%。不過這些品類也是在2月中間出現需求高峰，此後網路產品的需求量逐步趨穩，而外設產品的需求在3月上旬又有一輪新的增長，電腦2月中旬比前一個月增長48%，此後趨穩。

汽車應急充電電源的增長高峰出現在2月中旬，可以理解為很多消費者在宅家20多天後開始有了出行需求，北方城市用戶的需求普遍較南方城市高40%左右。出於個人衛生考慮，電熱飯盒可以看作上班族在疫情期間返崗復工時的新增爆品之一，需求高峰出現在2月下旬，比上旬增長5.28倍。

疫情影響不同，地域經濟特色和模式不同，各地也呈現出各異的復工模式，從京東消費資料也能窺見一斑。

北京是互聯網經濟中心，不少科技企業率先採用線上復工、視訊會議等方式。因此全市線上辦公相關用品的消費資料比上月增長高於大陸平均值。江浙滬一帶復工效率領先各地，例如杭州全市辦公用品銷量3月上旬比2月上旬大漲94.6%、南京上漲70%，蘇州也上漲近50%，均超大陸平均水準。

珠三角復工效率領先

華南／珠三角地區作為大陸製造業集中地區，在復工效率上領先，辦公用品普遍增長50%以上。若在時間上進行細分，廣州、深圳復工過程也呈早於大陸平均水準：例如2月上旬廣州和深圳的京東辦公服務產品銷量增長高於其它時段，其它大部分辦公用品需求增長在2月中旬，此後增長率逐步平緩，至三月上旬，進入平穩增長期，說明深圳市在2月中旬即已出現復工高峰。

西南核心城市成都、重慶，商鋪營業所需的收銀機的銷量3月上旬比2月上旬多近5倍，領先大陸各地，說明線下實體零售恢復情況較快。

西北城市以西安為例，遠端工作的相關設備增長不及東部地區，不過線下復工的需求持續增長。值得注意的是西安全市範圍內，商鋪所用收銀機的銷量從2月中旬比上旬起就達到48%的增長，下旬比中旬則增長1倍，領先大陸平均值。

東北也呈現出線下零售復工需求激增的情況。例如3月上旬，瀋陽收銀機的銷量比2月增長超過8倍，長春電熱飯盒增長在80%以上，大連市手機通訊的增長達30%以上。

(旺報)