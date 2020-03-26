疫情防控期間，透過互聯網平台點餐，重慶市民品嚐火鍋外賣。（中新社資料照片）

宅家抗疫一個多月，一日三餐在家做，買菜靠手機，購物靠淘寶……不知不覺中，錢包被掏空。有人在疫情期間花費上萬，是平常的兩倍。也有不少人炒股做微商，花錢的同時想盡辦法填補虧空。經濟觀察網發出的《疫情期間消費支出變化》調查中，400餘份回答裡，超半數的人表示省錢了，但也有29%的人表示花了更多錢，20%的人持平。

10697.73元（人民幣，下同），約合新台幣45302元。這是劉欣然2月分宅家的支付寶帳單。「看到帳單，我有點不敢往下看。本以為宅家能省點，沒想到，比一月分多花了一倍，跟去年雙十一差不多。」27歲的劉欣然是一名美妝師，月入七千多，除去水電房租，以往每月開支四千就算多的。她笑稱，疫情過後啥也不想了，乖乖上班，掙錢還債。

在家做飯比想像中貴

和劉欣然比起來，30歲的黃一鳴就要理性許多，2月分支付寶帳單顯示4593.2元，其中2200元是房貸。「疫情期間，我在家做飯吃，花得最多的是一些日常開銷，柴米油鹽啥的。」黃一鳴說，在家做飯也比想像中貴，三四根排骨一百多，三五斤水果四五十，去趟超市沒個三五百出不來。

買奶茶花費600人幣

疫情不上班也沒錢賺，回老家找爸媽蹭飯或許是不錯的選擇。23歲的楊燕去年畢業，做會計月收入4000元。「老闆很早就說了，2月分工資只發底薪。沒辦法，我只能回老家求助爸媽，蹭飯唄！」上個月，楊燕的支付寶帳單325.4元，微信帳單243.5元。楊燕說，這些開銷主要是網購零食，還買了口罩和消毒防護用品。

「飯我可以做，但奶茶做不了，想喝就得點外賣，運費也不便宜。」25歲的胡星悅說，2月分僅奶茶一項就600多塊。還有漢堡、炸雞、燒烤啥的也成了必點外賣，吃吃喝喝一個月，比平常多20%的花銷。相比起來，二孩媽媽程曉麗就要節約多了。「疫情期間家裡沒請保姆，孩子沒上培訓班，的確省下了不少。」即便如此，她還是把錢存起來以備不時之需。

(旺報)