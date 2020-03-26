疫情期間，很多人都沒有上班，當然也就失去了收入。不過別太悲觀，在這場疫情當中，有些人為了填補花錢留下的虧空，也是想盡辦法，憑本事賺回來了。

方法一：炒股投資34歲的二孩媽媽程曉麗從事金融行業，年前她就買了3萬多元（人民幣，下同）的股票，想著在春節前後憑藉利好賺一波。「疫情一來我還擔心虧錢，可沒想到，反而讓更多人宅在家沒事炒股，到3月初賣出，賺了14個點。」此外，她還將部分零用錢用來購買國債和基金，賺了幾百元。

方法二：直播做微商疫情一來，讓不少實體店受到衝擊，其中鮮花店損失不小。「原本想著情人節賣一波，可計畫趕不上變化。」36歲的鮮花店主毛會燕積極調整，將線下銷售搬到線上，通過手機直播和微信朋友圈推銷鮮花，2月14號當天發出十幾單，也比沒單好一些。

劉星在重慶江北區觀音橋新港城樓上開了一家服裝店，疫情期間，每個月房租水電物業費就要3000多。為了減輕損失，他開始做起微商，所有服裝開啟打折模式。「一個多月下來也賺夠了房租，總比在家無聊好受點。」通過這次疫情，劉星覺得以後要更加注重線上推廣。

方法三：宅家省錢就當賺錢，如果沒有投資炒股知識，又拉不下臉做微商，那或許省吃儉用是個不錯的「賺錢」辦法。23歲的楊燕說，疫情爆發後回到老家就再也沒出門，吃住上有爸媽照顧，除了零食很少花費。「比起以往春節，這一個多月開銷少了60%。」楊燕說，省錢也是變相賺錢。

(旺報)