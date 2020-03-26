2019年11月15日，「2019華晨宇火星演唱會」在海口五源河體育場登場。（中新社）

大陸網站「大麥網」25日聯合大陸燈塔研究院發布《回望崢嶸企盼春天──2019年演出行業洞察報告》（以下簡稱《報告》）顯示，2019年演出類票房邁入200億元（人民幣，下同）大關，較去年增加7.29%，票房超越電影市場。總體來看，過去一年演出市場蓬勃發展，劇場、演唱會、旅遊演出在票房上齊頭並進，且市場消費結構「年輕化」趨勢明顯，95後購票能力持續看漲，成電影演出消費主力。

演出票房貢獻方面，大陸去年旅遊演出類型節目增加速度最快，較去年上升9.58%，票房收入為73.79億元，直逼劇場的84.03億元，演唱會票房收入為42.59億元，較去年上升6.88%。

新手爸媽 兒童劇常客

從消費結構來看，觀演人群呈現「低頻次、高單價、穩輸出」的消費特徵，各個年輕群體、不同層面觀眾的觀演取向正逐漸清晰，Z世代（1995年至2005年出生的人）鍾情於演唱會，女性更偏愛劇場，90後的新晉父母是兒童劇的常客。

95後購買力 持續增長

根據《報告》，從用戶年齡層來看，90後至00前已成為演出消費的主力軍，2019年其占觀演用戶群體比例超55%，其中，95後購買力持續增長，2018年、2019年占比分別為22%、31%，相較於劇場，90後群體用戶更加偏愛演唱會，在演唱會用戶群體分布中，90後人群占比為72%，而其在劇場用戶中的占比為50%。

《報告》是燈塔研究院發布的首份全維度演出行業洞察，演出行業協會為本次報告為大陸文化娛樂行業提供發展指標，燈塔研究院是燈塔旗下數據服務和研究品牌，核心是透過數據洞悉、規律探尋、趨勢預判幫助大陸文化娛樂產業有發展發向，成立至今已服務100多個電影演出劇綜合項目。

(旺報)