去年，JJ林俊傑成為大陸演唱會巡演城市最多的藝人，李宗盛、李榮浩緊隨其後，近期，大陸網站「大麥網」25日聯合大陸燈塔研究院發布《回望崢嶸企盼春天──2019年演出行業洞察報告》（以下簡稱《報告》）顯示周杰倫成為近3年大陸演唱會「票房冠軍」，五月天、張杰分列第2名和第3名。

周杰倫蟬聯冠軍同時，樂壇新生力量異軍突起，《報告》顯示，2019年TFBOYS、摩登兄弟、UNINE等藝人對年輕人影響力最高，年輕一代願意為偶像演出買單，去年電影、演出的用戶重合度增幅達35%，用戶觀演決策也有規律可循，2019年提前表明觀演意向的用戶較2018年暴漲250%。

在演出花費方面，演唱會的人均投入最高，平均為1525元（人民幣，下同），其次則是音樂劇，人均支出1280元，在演出細分市場，80後至85前的人均消費金額最高，90後新晉父母則更願意為孩子花錢，在兒童劇的人均消費金額最高。

2019年北京、上海、杭州、南京、天津這五座城市成為大陸電影演出類文化消費活躍城市前5名，北京和上海牢牢占據演唱會及電影兩大文化娛樂市場，但演唱會市場，上海更有優勢，不同的城市也有不同的側重點，例如，杭州在話劇、兒童劇市場領先，深圳則在音樂劇占據優勢，成都的音樂會票房體量更大，整體來看，大陸南方演唱會的消費能力普遍高於北方。

數據也顯示，在2019年演出城市購票用戶分布中，大陸一、二線城市的占比為76%，三、四線城市僅為24%，目前現場演出類表演依舊極度依賴一、二線市場，三、四線城市市場仍有很大的發展空間。

(旺報)