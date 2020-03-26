新冠病毒全球突破40萬確診病例，造成逾1萬7000人死亡，經濟損失無數，目前還難以預估何時結束，此事必將記載於史冊。希望10年甚至百年之後，後人記得是「人類共同合作，攜手打贏了這場病毒之戰。」

疫情在湖北武漢爆發之際，大多數國家並沒有想到，有一天會蔓延到自己的家園，也沒有積極防範，如今從亞洲、歐洲到美洲，疫情已在全球大流行。上個禮拜，美國人真正開始恐慌，城市街道、甚至超市貨架都空盪盪，股市也把川普總統上任以來的漲幅跌光，世界衛生組織甚至表示，美國有可能成為全球疫情新震央。

由於美國醫療器材短缺，歐洲疫情正吃緊，大陸疫情高峰已過，復工復產已有相當進展，開始有能力出口醫療器材。美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克，在大陸採購了上千台醫院用人工呼吸器，將運回美國加州。

猶記得1月底，湖北封城，美國商務部長羅斯還有點幸災樂禍的對外表示，疫情可能使得企業供應鏈移回美國；白宮貿易顧問納瓦羅不久之前還說，準備發布行政命令，幫助醫療供應鏈從海外轉移到美國。如果美國企業真的相信這些鷹派官員的話，可能要付出沉重的代價。

美國總統川普的競選口號，「讓美國再次偉大」，所謂「美國優先」取代了全球化的思維，如今，在病毒面前，證明了美國也不是那麼獨特！如果世界各國能藉此機會，重新檢討過去的作法，攜手合作抗疫，或許多年之後，當人們回顧這個事件，除了慘痛的健康財產代價外，還能有一些值得後人驕傲的地方。

(旺報)