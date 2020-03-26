中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日才說，武漢解封後，武漢台人就跟其他一般地方都一樣，當然待遇標準也一樣，一視同仁。然而隔天就立刻改口，要以包機為主，並且傾向要集中檢疫，「但這不是懲罰，而是風險管控」。

陳時中的解釋不通，如果是為了風險管控，從歐美返台的民眾也應一併管控，確診病例就不會飆到235例。

政府至今不願解除滯留湖北台灣民眾身分註記，就是要藉機警告國人少去大陸、不要親近大陸，上了政府黑名單就讓你有家難歸。這不是懲罰，什麼才是懲罰？

(旺報)