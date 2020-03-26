雙重標準禍延自己 04:092020/03/26 旺報 本報訊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 361名台灣民眾搭乘武漢包機，10日深夜抵達桃園國際機場，並送往3個檢疫所進行隔離。（中央流行疫情指揮中心提供／中央社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日才說，武漢解封後，武漢台人就跟其他一般地方都一樣，當然待遇標準也一樣，一視同仁。然而隔天就立刻改口，要以包機為主，並且傾向要集中檢疫，「但這不是懲罰，而是風險管控」。 陳時中的解釋不通，如果是為了風險管控，從歐美返台的民眾也應一併管控，確診病例就不會飆到235例。 政府至今不願解除滯留湖北台灣民眾身分註記，就是要藉機警告國人少去大陸、不要親近大陸，上了政府黑名單就讓你有家難歸。這不是懲罰，什麼才是懲罰？ (旺報) #陳時中 #懲罰 #風險管控 #武漢 #政府 你可能也想看 推薦閱讀 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 蛋糕太逼真 陳時中看了笑吐：不敢吃自己的「頭」 20:442020/03/23 生活 提議換陳時中遭出征 陳學聖回嗆：難道他是神主牌？ 15:212020/03/24 政治 2個月沒休息 陳時中1句話回應超盡責 17:102020/03/24 生活 陳學聖曝「換掉陳時中主因」 張雅琴嗆邏輯有問題 08:092020/03/25 娛樂 武漢117條公車線路今起運行 6條地鐵線28日起運營 10:022020/03/25 兩岸 陳學聖提議換掉陳時中 他曝背後「可怕陰謀論」 09:462020/03/25 政治 武漢解封！政院：維持註記 包機方式回台 13:372020/03/25 政治 武漢市4月8日起恢復武漢機場商業客運航班 18:042020/03/25 兩岸 快評》學生受教不能等 不應差別待遇 23:412020/03/25 政治 熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 罷韓後會發生什麼事？年輕人大膽預測結局 - 政治 韓國瑜若選這個縣市 他預言：100％當選 - 政治 美股強彈觸底訊號浮現？ 歷史數據揭殘酷事實 - 財經 你不管我管 侯友宜點名錢櫃 - 政治要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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