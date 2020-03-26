之前勸說國防部不要多談共軍挑釁的吳斯懷終於在壓力之下改口了，他說長期繞台當然是挑釁。不過這句話顯然不是真心話，而且不合邏輯，既然是挑釁，那就自然是短期的、暫時的行為，如果是長期的而且是有規律的行動，那就絕不可能是挑釁這麼簡單。

勿低估兩岸危險

很不幸的是，在當下民粹橫行的輿論氛圍之下，沒有人能夠基於專業來對大陸的戰略目標進行適切的分析，即便很多人了解背後的風險和危機，也在政治正確的壓力之下隨波逐流。

很多人認為，解放軍開啟夜間巡航行動，是因為疫情之下兩岸引發齟齬，大陸因此要對台灣做出警告。有識之士也都在擔憂，隨著兩岸敵意螺旋的不斷上升，大陸的反制行動也會不斷升級，因而兩岸爆發衝突的可能性也在急遽升高。

這種分析看似成立，但其實嚴重低估了當前兩岸危機的程度。雖然他們也認為兩岸風險愈來愈大，但他們不敢面對的是，大陸可能早就已經走出了文攻武嚇的警告層次，而真正開始進入戰備階段。

要知道，如果真是基於警告目的，大陸在採取軍事行動的同時也必須搭配一定的文宣攻勢，不然忙了一陣對方看不懂，或者做出誤判，那豈不是浪費感情？但看看大陸媒體的報導就知道，雖然官媒針對蔡政府的防疫作為大加批判，但對解放軍的行動卻鮮少報導，換言之，大陸無意將解放軍的行動當作宣傳戰的一部分。

其實吳斯懷先前對國防部的提醒並沒有錯，他建議應該重視共軍在出海作戰操演中所展現的聯合作戰序列，及同時飽和攻擊的能力。

這其實正是問題所在，大陸開啟繞島巡航之後，逐步完成空軍、海軍的戰術訓練，在此基礎上進入夜間訓練階段，意味著解放軍的作戰能力進一步升級。接下來恐怕還會加強對周邊海域、空域的巡航訓練，從而全面完成實戰化演練。

換個角度看，就算沒有疫情期間的兩岸齟齬，大陸就不會逐步進入夜間訓練階段嗎？

恐怕沒人敢說不會。事實上，以目前的兩岸局勢來看，個別事態的波動已經不足以挑動大陸的戰略意圖，尤其是隨著國民黨的邊緣化，其在兩岸之間扮演折衝調和的角色已經蕩然無存，兩岸終究要走向攤牌的階段，即便是兩岸領導者都有心進行危機管理，恐怕也是形勢比人強，難以抵抗歷史大勢的滾滾洪流。

看看蔡英文前段時間的表現就知道，當她想要做一些稍微緩和兩岸對峙氛圍的工作時，鋪天蓋地的不滿就會洶湧而至，最後不得不重回自己最熟悉的反中操作上來，這些看在大陸決策者眼裡，自然是五味雜陳。

和統可能性喪失

對大陸來說，和平統一的可能性逐步喪失，或許已經是不得不面對的現實。更重要的是，美國因素在兩岸和平現狀中扮演的角色正在起著微妙變化，過去美國同樣也扮演著兩岸危機管控的角色，如今美國反而成了麻煩製造者和助推者，在這種情況下，即便大陸決策者也不希望走到那一步，但終究難以阻擋悲劇的到來。

人類的歷史有時候就是在不斷重蹈覆轍，尤其是當統一目標既定的時候，留給決策者的選擇空間就相當有限，這也是大陸面對的困局。（作者為台大國發所博士生）

(旺報)