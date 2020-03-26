2019年3月23號晚上11點45分，我接到瑤瑤的電話，已經有一年多沒聽到她的聲音了。「海珊，我今年大三了，讀這麼多書，卻救不了牠。」她無法平靜。

牠是一隻黑貓，在世新大學外的公車站旁發生車禍。當晚十點，貓貓被機車撞傷脊椎，瘦小的，嗚咽咽窩在馬路邊緣，無法動彈。

瑤瑤和朋友們守著貓貓，直到12點多，當時還有很多好心人停下來，有人打電話求救，有人買來罐頭，大家盡自己的能力在幫忙。不久後，貓貓被動物救援隊接走。「牠的後腳沒辦法走，可是牠，還是拚命要爬起來。」她的聲音越來越顫抖，「如果被撞的是一個人呢，我要怎麼辦？」

「晚上那麼黑，牠卻像在流眼淚。」她說她要養這只黑色的貓！她在電話裡說到經濟狀況，說到現實條件，說到貓貓現在健康情況並不樂觀，說了好多好多擺在面前的難題。「過兩天我會去動物之家！」

說到流浪貓不能存活很久這一數據事實，大家不禁揪心。我們創建了一個「諾諾貓的家」的秘密Line群組，瑤瑤積極地打電話詢問，我們也隨時在群裡跟進貓貓的資訊。貓貓面臨癱瘓，大家便找來很多「身障貓貓在主人照顧下幸福快樂生活」的正面例子互相勉勵！

我們都是大學生，沒有經濟實力，只能用最笨拙的方式盡綿薄之力，例如詢問身邊養貓的朋友家，看有沒有剩餘的籠子、糧食，盡量減少更多的開銷。瑤瑤知道，貓貓要打疫苗，要吃貓糧，還要健康檢查，這些都不是小數目。

瑤瑤隨即列出清單，養諾諾貓必備：貓飼料、飼料碗、貓砂、貓砂盆、滾輪、外出包、尿布、打針。「我可以去打工！」瑤瑤為此決心滿滿，既然要養，就不能虧待貓貓，她累並快樂著。

只是壞消息來得突然，又一個晚上，瑤瑤來電話說貓貓走了。這一次她講完後便匆匆掛掉。Line群裡我們都不再說話。見面了也默契地不提及此事。因為有一個人，曾認真規畫一人一貓的生活，認真地把一隻黑色的小可愛算進未來的人生計畫中。

7月24日，亞洲海域丹娜絲颱風襲來，中午的時候，天空瞬間烏雲密布，我拉扯著被颳得變形的傘回家。在街角瞥見一隻流浪母貓，嘴裡正叼著剛出生的小貓，暴雨要來了，牠們在找避風港。生人一靠近，貓咻地鑽不見了。嗯！偉大的貓媽媽，你一定有能力保護好孩子們。

由此我突然想到了瑤瑤和她的諾諾貓。瑤瑤那一個深夜電話，讓我牽掛至今。再跟瑤瑤說起，她說竟然已經過去四個月了！是啊，我想諾諾貓一定用另一種生命形式回到大家身邊。

你是否在花叢中看到一隻翩翩蝴蝶？樹蔭下一蹦一跳的鳥？水中飛騰的遊魚？七月了，芒果樹結果，鳳凰花開，香蕉脫下綠色的衣服，繡球一朵一朵綻放。咦？遙遠的南部「莊腳」一個孩子哇哇墜地，大家忙著看，這瞳孔是那樣的濃，那樣的黑啊！我想諾諾貓回來了，一定的。

瑤瑤曾寫給諾諾一首詩，詩中寫道：

寶貝啊／若有願望的話／我希望你的名字裡有「諾」／因為我想給你一個承諾

承諾你不必再次露宿街頭／承諾你飢餓的時候能飽腹／承諾你無助的時候還有我／承諾你不需要再害怕危險

承諾你／給你一個家

(旺報)