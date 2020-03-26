白宮與國會協商代表已就2兆美元緊急振興方案達成協議，預計周三稍後就可獲得國會表決通過，力拚以史上最大規模的振興方案解救新冠肺炎疫情帶來的經濟與金融危機。惟美國疫情持續快速升溫，加上市場對經濟前景疑慮未除，歐美股市反彈力道雙雙轉弱。

美股周三雖然跳空開高，但追價力道明顯不足，道瓊工業指數下跌0.6％，報20,554點，標普5百與那斯達克指數甚至由紅翻黑。歐股早盤原本都大漲3％以上，但午盤過後也拉回，德國大盤下跌1.16％。

針對新冠肺炎疫情引發的經濟衰退危機，各國已紛紛推出振興方案，唯獨美國遲遲未定案，這也是近來造成全球金融市場恐慌的一大原因。

美國白宮與國會周三凌晨終於就美國版的經濟振興方案達成共識，方案規模約2兆美元，為有史以來最大，主要重點是對全美民眾直接發現金、大幅擴大失業保險補助、對企業提供好幾千億美元的貸款以及擴大對醫療保健供應商提供資源。

振興方案中直接發給民眾的經費達5,000億美元，失業補助則是每人一周補助600美元，最長可領4個月。

參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnel）表示，「這是比照打仗時來投資我們自己的國家，參院會確保讓我們的人民與企業有足夠的彈藥打贏這場戰役，參院周三就會循快速通關的模式進行表決。」

眾院議長裴洛西指出，白宮與參院達成協議後，眾院將盡速表決通過。

美國財長穆努欽表示，他已向川普報告協議內容，國會周三一旦表決通過後川普就會立即簽字生效，「川普總統對於此項法案與其將對經濟帶來的提振效果非常的滿意。」

受到美國即將推出2兆美元振興方案以及美股周二創下87年來最大漲幅的激勵，亞股周三全面跳空開高收長紅，日本日經指數暴漲8％，印度股市強彈7％，澳洲大盤也大漲5.5％。

不過，市場對經濟前景仍有疑慮，凱投宏觀資深美國經濟學家杭特（Andrew Hunter）表示，「顯然這是一項極其重大的方案，規模空前，只是我們看到美國經濟許多關鍵的部門已經停擺，不管是聯準會（Fed）出手，還是任何的經濟振興方案，也都無法扭轉此一局面。」

(工商時報)