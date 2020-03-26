G20視訊峰會小檔案

新冠肺炎（COVID-19）疫情正在全球蔓延之際，大陸國家主席習近平確定出席20國集團（G20）26日舉辦領導人特別會議。為合作抗疫，G20領袖將以視訊探討疫情衝擊以及相關合作措施，此外有關中美疫情爭端、沙俄油價戰以及東奧延期等事件也可望成為對話議題。

新冠肺炎嚴重衝擊全球社會經濟，G20史無前例以視訊模式召開特別峰會，由主辦國沙烏地阿拉伯國王沙爾曼主持。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）近日也呼籲G20呼籲採取戰時計畫，向經濟體注入大量資源。他表示，當前局勢前所未有，常規的經濟規則和經濟政策工具不再適用。此次危機與2008年金融危機不同，不僅需要保障金融機構的流動性，還應該關注家庭、低收入者、中小企業等的需求。

由於大陸率先爆發大規模新冠肺炎疫情，習近平近期已陸續與美、法、英等國領袖通話，確定在G20峰會中的合作方針。在習近平將出席G20領袖視訊會議消息披露後，新華社引述大陸外交部副部長馬朝旭說法，這是自疫情爆發後，習近平所出席的首場重大多邊會議，中方期待峰會達成加強團結、加強合作、加強協調三點共識，期待各方加強經濟協調、採取必要財政與貨幣政策，推動市場開放、確保全球供應鏈運行，提振市場信心。

此外，G20財長與央行行長視訊會議稍早於23日發表聲明強調，各方將共同制定一項行動計劃，但並未披露更多細節。根據中國官方25日公布的中國代表與會發言記錄，人行行長易綱指出，G20要同步採取總體經濟政策組合，有效應對疫情衝擊。

路透則指出，經濟之外，如中美關於病毒起源的爭論、沙俄的油價之爭等衝擊可能搬上檯面，料會議無法輕易達成共識。日經新聞也稱，日本首相安倍晉三預計在會中針對東奧延期一事尋求各國協助。

(工商時報)