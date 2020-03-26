疫情升溫，衛福部長陳時中25日表示，考量集會活動具高度傳播風險，即日起，室內逾百人、室外逾500人的公眾集會活動建議停辦。此建議雖非剛性管制，但希望民眾開始及早準備，例如電影院一個廳別賣太多票、婚禮喜酒別太多桌。陳時中並考慮公布涉及公眾行業確診案例。

陳時中表示，國內25日新增19例境外移入確診，均從國外工作、就學、旅遊返國，活動史遍及歐美、埃及、土耳其及泰國等，累計全台235例確診，讓地方首長均繃緊神經，防範社區傳播。

對於大型活動指揮中心提醒應開始管制，減少社區傳播風險，陳時中說，雖然是柔性建議，但希望民眾及早適應，因為公眾聚會人與人長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。如電影院一個廳座位數上百個，實施梅花座後，就不容易超過百人進場，他建議不要賣這麼多票。至於結婚若要辦桌，則不建議桌數規模太大。

副指揮官陳宗彥也提到，室內100人以下、室外500人以下的大型活動，主辦單位也可依據「公眾集會因應指引」評估活動風險，若活動性質有較高風險，指揮中心建議應延期或取消，或改以其他方式舉辦。

對於有華航機師、長榮空服員相繼確診，但指揮中心並未在第一時間公布行業別，引起民眾擔憂。陳時中表示，直接與疫情相關人員一定會收到通知，沒收到的，就不用擔心。他鬆口表示，未來將考慮公布涉及公眾行業確診案例，至於是哪些行業別、個案的工作資訊要公布到多細，將與專家討論。

陳時中說，至於企業內部提出要求加強自主健康管理，這是屬公司治理範疇強化措施，指揮中心將找交通部及航空業者討論，跨部會研擬如何加強管理、調整行政措施。

對於違反居家檢疫或隔離規定、四處趴趴走的民眾，指揮中心統計，已對229人開出罰單，累計罰單總額已達1,866萬元。另近日大批返國人潮，目前居家檢疫者，全台已達4.3萬人，而正在居家隔離者，也有2,122人，正在自主健康管理人數，則有5,300人。

面對各縣市居家隔離及檢疫人數持續增加，環保署與22個縣市環保局在25日成立防疫消毒大隊，中央與地方合力防疫，就民眾出入頻繁戶外公共場所，針對包括交通場站、大型營業場所、人潮聚集民生熱點的超市、市場及商圈等、學校及民眾洽公機關等五大場所周邊環境，加強環境消毒工作。

(工商時報)