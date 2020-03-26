5G標金飆天價，中華電信不排除發行公司債！中華電信總經理郭水義25日表示，上個月24日中華電信領先其它電信公司繳清5G頻譜標金483.73億元，其中約200～300億元已透過開立商業本票方式繳付，後續規畫以包括發行公司債等方式進行融資、取代商業本票。

郭水義強調，如果要發行公司債，規模大約落在200～300億元，相關細節正在規畫中，適當時機將提報董事會討論通過後對外公布。

一直以來始終保持零負債的中華電信，在全球低利率時代來臨之際啟動融資，且不排除發行公司債，這也是破天荒頭一遭。

截至去年第四季為止，中華電現金與約當現金約340億元，後續還有公司正常營運資金需求，因此決定啟動對外融資支應。郭水義指出，發行公司債是企業融資的管道之一，相當多的企業採用，尤其目前銀行借貸利率都不到1％，但是5G標金若選擇分期繳付、需支付政府約5％左右的利息，因此，部份標金支付、中華電信選擇對外融資。

市場人士分析，目前企業融資管道相當多元，包括發行公司債、向銀行借貸或在大眾市場募資，其中以公司債最受大型企業青睞。

由於全球受到新冠肺炎疫情衝擊，美國聯準會連續降息、帶動台灣等其它市場跟著降息因應，市場上的資金相對多，大型企業尤其像中華電信這種過去零負債的公司，甚至有機會吸引銀行及壽險業讓利認購。雖然電信產業現金流豐厚，但5G頻譜決標總金額飆高至1,421.91億元，後續還有5G網路建設的資金需求，五大電信公司也開始相繼對外舉債或融資因應。

台灣大日前董事會通過發行200億元無擔保公司債。遠傳也表示，籌措5G標金的資金來源包括自有資金、銀行借款或資本市場籌資。台灣之星除了現金增資，亦透過私募普通股及私募無擔保可轉換公司債等方式籌資，至3月10日止，到位資金累積共196億元，並於3月19日一次繳清5G頻譜標金。亞太電信則以私募方式辦理現金增資發行普通股籌資150億元，其中100億元資金已到位。

(工商時報)