全球降息風讓企業發公司債籌資「有省」，統計第一季共614.88億元公司債發行，均在去年底及今年初完成定價，其中指標5年券票面利率僅0.58～0.81％。券商主管認為，經過3月來這波全球央行降息，第二季發債預估將再降10個基本點（1基本點是0.01個百分點）。

券商主管表示，國際主要預測機構對2020年的經濟成長預測普遍低於2019年，加上中美貿易大戰，避險需求資金紛紛轉進債市，美債殖利率滑落，去年第四季開始市場利率即有下行趨勢，提供企業發債籌資的有利條件。但因企業投資態度偏保守，發債籌資多數並非加碼投資，而是借新還舊省利息。

根據櫃買統計，今年第一季公司債發行金額合計614.88億元，其中最具指標且金額最大的是台積電的240億元，5年、7年、10年期的票面利率各為0.58％、0.62％、0.64％，約低於5年期公債殖利率10個基本點。

其他指標案如台灣大哥大公司債也有200億元規模，還有鴻海62億元、遠傳50億元、裕融42.88億元、中鴻20億元，較高票面利率5年及7年期各為0.81％及0.92％。

疫情爆發，主要國家全面祭出降息、量化寬鬆，券商主管指出，黑天鵝讓風險資產應聲跌趴，資金大量流入債市避險，公債殖利率大幅下探，美國10年期公債摜破1％創新低，台債指標10年券殖利率也探底至0.5％以下。以最近一期的財政部5年及10年期公債標售利率來看，雙創歷史新低的0.437％及0.55％，「代表市場利率只會更低、沒有最低，若企業第二季發行公司債籌資，預估還可以省更多」。

(工商時報)