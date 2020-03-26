元大寶華綜經院董事長梁國源25日指出，新冠肺炎疫情全球擴散，對於經濟活動傷害實在太大，估測要到今年第四季全球經濟才能反彈，2020年經濟成長曲線將出現一個「大U型」，航空、旅遊等行業將遭受嚴重衝擊。

元大寶華綜經院25日公布2020年台灣經濟預測第一次更新，就前次（2019年9月）的預估值，檢視近三個月環境變化後，提出最新數據。該院指出，有三大部分需要特別關注，首先是經濟成長率預測值從前次預估的2.2％下修到1.5％，是國內主要機構近期公布的最低值；二是消費者物價指數上漲率預測自0.83％下修到0.65％，這主要來自國際油價大跌，給物價帶來下行壓力，且台灣經濟負向產出缺口續存，抑制核心物價上漲。

第三是民間消費成長率預測下修後為1.04％，較前次估測的2％大減近1個百分點，反映疫情擴大使民眾消費意願進一步重挫。

為深度解析疫情對全球經濟的影響，元大寶華綜經院從實質經濟面、金融面、底部形成及長期經濟影響等四個階段著手，並假設三種可能情境：快速復甦（V）、緩步復甦（U）和全球經濟衰退且衰退時期過長（L）。其中L型是假設大陸受到疫情復發衝擊，再度陷入衰退，且今年第一季起企業倒閉加速、解雇人數持續大增，形成惡性循環，這樣則甚至要到2021年後才會出現復甦跡象，偏離長期平均經濟成長率。

元大寶華根據目前情勢判斷，應該會走出偏向經濟放緩至今年第四季中期／季末的「大U型」。

「不能太鐵齒，只是V型反轉的機率微乎其微」，梁國源提醒，由於當前各界對新冠肺炎的認知不夠，對疫情可控狀態不明，難以準確評估其對經濟的衝擊，僅能依賴歷史事件的類比及相關指標試行推估。

他認為，今年出現大U型復甦的機率約80％；但若真的發生L型，就很不幸了，因為那等同於經濟成長反轉下墜。

(工商時報)