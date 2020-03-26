台灣經濟研究院25日公布2月營業氣候測驗點全面大幅下滑，製造業營業氣候測驗點88.73點，服務業營業氣候測驗點為86.09點，各較前一月減少5.31點和3.79點；營業氣候測驗點90.02點則較1月下滑5.7點，是連續第二個月下跌，且創2017年6月以來新低。

廠商問卷結果也顯示，製造業者認為當月景氣為「壞」的比率近五成，即使是未來半年的景氣，看好的廠商占比較1月減少至19.3％，等於僅不到二成廠商認為看得到未來景氣方向。台經院指出，新冠肺炎疫情自亞洲擴散至世界各地，使得2月亞洲製造業景氣全面萎縮，近期國際油價崩跌更使全球金融市場劇烈震盪，恐慌情緒持續蔓延。

全球金融市場動盪持續，整體消費緊縮，可能逐漸擴散成為銀行業的壞帳，因此餐旅業、批發業與銀行業對未來半年景氣看壞的比重都超過一半。

台灣經濟研究院長張建一表示，疫情已經對全球經濟造成嚴重影響，行政院的紓困2.0提供廠商足夠的流動性補貼，政策措施目的是希望廠商要存活，不要因景氣急凍而裁員、減薪，「如果廠商用縮減方式因應，不只會進一步減緩景氣復甦，未來景氣真的開始回來，企業就無法掌握向上的契機」。

張建一說，3月數據恐怕會更慘，主要是疫情高峰期還沒出現，也沒有人有足夠的資料正確判斷，但台灣的抗疫行動和經濟表現，相對於各國是比較樂觀的。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，下半年是歐美傳統消費旺季，若是疫情減緩、經濟活動恢復，有希望帶動景氣回升。

(工商時報)