全球齊心抗疫，美聯準會（Fed）帶頭祭出超級量化寬鬆（QE），各國央行跟進，台股25日延續反彈格局，同日美國府會也針對2兆美元經濟刺激方案達成協議，激勵台股加權指數大漲359點，收在9,644點，較19日創下的8,681低點，四個交易日已反彈近千點。專家認為，隨多項救市策略發酵，台股本周有機會見到9,800～10,000點。

外資25日再度賣超台股，但力道不大、約22.9億元，惟在期貨市場淨多單單日減碼4,253口，未平倉口數減至46,822口，投信則小幅買超13.28億元，較前一日的0.29億元明顯增加；官股券商則小幅買超6.68億元。

■專家：反彈還沒結束

日盛投顧總經理鍾國忠認為，反彈還沒結束、這波有機會到清明節前夕，他指出台股在短短數日已彈千點之多，顯示多方有明顯增加，主要因最大咖的國安基金願意進場、多家上市櫃公司實施庫藏股，且陸續公告的年報多正面，另包括央行降息等救市政策陸續發酵，均將助攻指數向上，預期這波反彈格局將延續，本周有機會見到9,800～10,000點。

■慎防4月或會出現回檔

鍾國忠也指出，第一季基金經理人績效普遍低迷，「別亂砍基金持股，趁著這波反彈，有助於絕對績效回升」，25日成交量並未再現2千億元大量，但指數仍大漲，可見賣壓並不大；不過，他也提醒，下周年報進入公告尾聲，又遇到清明連假前夕，對指數來說，就較為不利，也需慎防4月還可能有一波回檔。

■短線，疫情仍未過去

保德信副投資長葉獻文表示，Fed也做出「超前部署」，不僅透過大量QE打通貨幣傳導，甚至透過TALF（定期資產抵押證券貸款工具）、MMLF（貨幣市場共同基金流動性工具）等政策打通債券市場流動性不足問題，將有助處理金融市場流動性問題，也將可緩和經濟流動性缺乏。

葉獻文認為，短線來看，疫情仍未過去，市場對供給與需求等擔憂無法避免，但長遠而言，Fed這次精銳盡出，全球經濟在疫情過後仍有復甦可能；後續留意疫情發展及籌碼面是否回穩，疫情高峰後將有望見到台股V轉行情。

(工商時報)