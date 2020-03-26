新冠肺炎疫情救了瀕臨下市的富邦VIX，靠著絕地重生及復仇者的氣勢，富邦VIX近七個交易日當沖成交量衝高至25萬～51萬餘張，勇奪當沖成交量之冠，成為台股投資人最愛賭的商品，25日當沖比站上五成，並隨著美股期貨電子盤而跳動劇烈。

富邦VIX寫下了台股多項紀錄，其中最令市場驚訝的是，台股投資人把富邦VIX所連結的標普500波動率短期期貨ER指數（S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES, VXXIDSP）買到全世界第一大，發生了芝加哥選擇權交易所（Cboe）曾經派員來台灣考察的意外插曲。

事實上，富邦VIX因具有每日轉倉及固定扣血的特性，在之前美國股市處於大平盛事期間，價格會自動滑落，曾讓不少投資人慘賠過，年初時，幾乎要跌到2元下市的慘況。

沒想到後來新冠肺炎疫情突然爆發，讓富邦VIX有了起死回生的機會，不但脫離2元下市的平台區，也隨著VXXIDSP的大漲而一度飆漲至14.29元，讓死守2元的散戶免於破產命運。

富邦VIX近期創造的另一項紀錄是躍升為投資人最愛的賭博商品。

近期亞洲股市開盤期間，美股期貨電子盤波動相當劇烈，牽動富邦VIX洗刷速度更快，由於ETF手續費低廉僅千分之一，投資人遂把富邦VIX產品當成期貨商品交易，近兩個交易日的當沖比超過五成。

3月19日台股一度觸及8,523.63點最低點，超過700檔上市貴公司股票跌停當日，光是富邦VIX單一檔的成交量超過130億元，占台股比重逼近5％。

法人說，美股期貨電子盤波動劇烈，台股的投資人賭性更堅強，從這跡象也觀察出投資人情緒尚未平復，台股指數尚未落底。

統一投顧董事長黎方國認為，台股反彈回十年線9,100點、5日、10日之上，但目前各期均線均呈空頭排列，上檔月線10,400點位置之上已成大套牢區，上檔層層壓力，中、長線格局明顯走弱，不利多頭反彈；短線台股的反彈是修正與季線乖離，投資人應保守因應。

(工商時報)