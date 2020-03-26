美國聯準會（Fed）宣布啟動無上限購債計畫，加上參議院宣布2兆美元刺激方案達成共識，激勵台股連二日上演報復性反彈，包括台積電等599檔個股25日攜手大盤收復失土，成功站上10日線，矽力-KY等33檔更領先攻破月線。

新冠肺炎疫情引爆股災以來，不到兩個月的時間，台股自12,151點一路重挫至8,523點，跌幅近三成，所幸美國政府祭出金融海嘯以來最大的經濟刺激方案，激勵台股短短四個交易日反彈逾千點。

盤面上包括大立光、精測、旭隼、和泰車、寶雅、精華、國巨及台積電等599檔個股25日同步站回10日線上，占比達34.56％，另外矽力-KY、穩懋、是方、信邦、中華電及潤泰全等33檔公司更是領先收復月線。

其中電源管理IC設計大廠矽力-KY股價短線遭腰斬，一度失守年線，所幸在中國大陸去美化轉單加持下，四大產品線前景看旺，加上大陸5G基建目標並未因疫情下修，吸引低接買盤進場承接，帶動股價短短四個交易日大漲近五成，25日盤中更一度攀上千元關卡，終場收在988元，上揚6.12％，與本波起跌點僅剩不到60元距離。

砷化鎵龍頭穩懋同樣因美國訂單不減反增，今年前兩月營收逆勢年增68.64％。隨著5G手機、基地台、Wifi等產品需求持續增溫下，穩懋近期不但斥資5.1億元加碼投資戰略夥伴聯茂外，24日也宣布將訂購5.67億元的設備，激勵股價近四個交易日反彈31.2％，25日盤中一度站回年線，終場漲幅收斂至5.77％，以256.5元作收。

萬寶投顧董事長朱成志認為，病毒壽命有限，但大量貨幣政策陸續推出，未來經濟衰退的可能性相對偏低，操作上則應避開原物料、航空、旅遊及觀光族群，以及先前漲多的防疫概念股，至於跌深的成長型科技股此時正是長線布局的好機會，若公司有執行庫藏股或大股東回補，在選股上相對加分。

台新投顧副總黃文清指出，在大盤尚未出現明確落底訊號前，投資人可以透過分批定期定額的方式投資，同時選擇高股息的個股，避開選股地雷。

(工商時報)