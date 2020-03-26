因應中央流行疫情指揮中心最新指示，股東會指引也有所因應。金管會證期局25日指出，由於疫情中心最新指示「室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦」，集保中心已提三招應變，包括改變股東會紀念品領取方式、現場人員減少、積極鼓勵電子投票，降低群聚風險。

證期局表示，指引本來就會視衛福部疾管署疫情公告，滾動式調整，目前初步調整方向有三，一是調整股東會紀念品領取方式，因為許多人參加股東會是為領取紀念品，可想辦法降低這部分人數；二是減少現場服務人員；三是鼓勵改為電子投票。

至於其他防疫措施仍不變，像是股東會現場應全程配戴口罩並配合量測體溫，凡股東參與股東會時發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，就要配合進到公司設置隔離安置場所。此外，股東會會場座位安排，建議採梅花座、間隔座法，或儘可能保持一公尺以上距離，避免群聚感染。

金管會主委顧立雄26日將赴立法院針對「金融業受嚴重特殊傳染性肺炎之影響與因應」專題報告。就報告來看，銀行業已做好營業不中斷的準備，且已避免出國發生交叉感染，人流控管更嚴謹，而各金融機構已採行人力分組、異地辦公、在家辦公分散風險等措施應戰。

證券期貨業部分，金管會認為，現行證券商及期貨商採電子下單服務之比重已分別達七成與九成，投資人採用電子下單受疫情影響有限。

(工商時報)