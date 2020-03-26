繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）看好在家工作及遠距教學等新生活形態，將帶動工作站、筆電、桌機、虛擬繪圖處理器（GPU）等需求，有助於推升輝達的GPU出貨增加，法人看好台積電、日月光投控、精測等輝達的合作夥伴將直接受惠。

雖然輝達沒有在Digital GTC活動中透露新一代繪圖晶片消息，但業界人士指出，輝達採用台積電12奈米生產的Turing架構繪圖晶片仍會是近期市場主流，至於採用台積電7奈米生產的Ampere架構繪圖晶片，預期會等到全球新冠肺炎疫情趨緩後，才會在下半年正式推出。

全球新冠肺炎疫情持續蔓延，輝達認為在家遠距工作及在家遠距教學的發展，將會帶動宅經濟的快速成長，而輝達也點出幾個重要市場，因為肺炎疫情造成的封城狀態下，反而因為宅經濟而有不錯的成長動能，包括了筆記型電腦、行動及虛擬GPU、桌上型電腦、工作站、網路及雲端運算、超大規模資料中心等。

輝達特別提及在資料中心相關的市場，將因資料科學（Data Science）及高效能運算（HPC）愈趨重要而快速成長，除了在家工作及遠距教學外，新冠肺炎病毒在尋找疫苗、分析病毒株、基因辨視等生物科技的計算上，更需要利用超大規模且具備更高運算能力的資料中心來加速運算。

輝達預估，包括深度學習及機器學習的企業端及超大規模HPC伺服器市場、包括人工智慧及高速運算的資料科學HPC伺服器市場等，在2023年將為輝達帶來高達500億美元的潛在市場機會（TAM），有助於該公司的GPU出貨進入新的成長循環。

法人指出，輝達打造GPU完整生產鏈，台積電是重要合作夥伴，除了今年開始生產7奈米Ampere架構繪圖晶片，下一代Hopper架構繪圖晶片有機會導入5奈米製程，日月光投控及京元電將負責後段封測業務，測試介面訂單將由精測及旺矽承接，IC基板供應商則包括欣興及景碩。

(工商時報)