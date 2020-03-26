戴德梁行董事總經理顏炳立25日表示，疫情陰霾籠罩，「牛（房市）本來已經閃過大熊利爪、慢慢爬起來，但是卻碰上黑天鵝，牛不但沒變大隻、反而戴著口罩倒下躺平！」如果第二季疫情還沒緩和，預期下半年房市將出現恐慌性變現拋貨潮，房市持續探底。

顏炳立基於避免群聚感染，昨天首度破天荒把第一季商用不動產市場記者會改採線上直播進行。他開門見山表示，本來2020年房市是「春花望露」，正向好轉，但萬萬沒想到才過完年就遇到一隻黑天鵝，不但讓這隻才剛爬起來的牛，戴著口罩再度倒下躺平，而且身邊還持續有一隻熊在吼，整體來說不太樂觀，可以用「春天怎麼這麼冷」七個字，來形容第一季房市。

展望第二季，顏炳立不改幽默口吻表示，只有土地市場最好，呈現「逆疫」而行；至於辦公室目前為堅挺「抗疫」；反觀飯店、店面則雙雙「確診」，不過飯店處於「搏鬥」，店面則算是輕症但要「觀察」。

至於住宅市場趨勢，顏炳立表示目前在緊盯「防疫」，房市投資客的目標就是要「活著、撐住」，自用型買家則是要等低價、買到。

如果疫情第二季仍持續擴散？顏炳立直言，房市最壞的打算就是若疫情沒有緩和，那麼下半年可能會出現恐慌性的變現拋貨潮。另外有人說「股市殺完，就殺房市」，他表示這種說法不對，因為利率低，所以房地產不會有這種殺盤。

顏炳立表示，雖然房市尚未出現恐慌殺盤，價格持穩，但是成交量萎縮，現在已可觀察到買氣逐漸保守；一旦疫情影響期拉長，經濟成長放慢後，連帶將影響到固定收入族群，剛性買氣勢必縮手。建議賣方應該適度讓利、降價，刺激買盤進駐。

顏炳立表示，不過目前還沒走到這個地步，房市會不會紅翻黑還要觀察。如果真的這樣，待疫情停止，房價勢必也走到一個低點，剛性購屋的好時機就會來臨；至於房價會降多少才是低點？他表示，就好像百貨公司的促銷福袋，只要能讓利5～10％，買氣就不會斷。

至於建商自年初以來逆勢積極獵地？顏炳立認為，現在建商是「用現金買麵粉（土地），加工麵包（建案），不過，建商已經在積極變現，現金為王，待疫情緩和再找下一個買點。

(工商時報)