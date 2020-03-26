裕隆集團已故前董事長嚴凱泰位在陽明山永公路的招待所，近日在售屋平台上刊登開價2.6億求售，訴求名人起家厝光環與陽明山高端別墅的稀有性，待價而沽。對此台元紡織低調證實，表示該筆不動產原做為企業招待所使用，隨時空轉換，現為閒置狀態，經公司內部討論後決定處分。

這間屋齡約52年的二層別墅，登記在台元紡織名下，是台元紡織在2003年購入，過去曾作為嚴凱泰的招待所。根據售屋平台刊登資料，這間招待所占地約984.3坪、建物面積約129.6坪，規劃5房4廳6衛，內部除了有高雅裝潢外，也有充滿綠意大庭院和可遠瞭台北101大樓的景觀。嚴凱泰家族除了台北市區「僑福花園廣場」和陽明山仰德大道別墅的居所外，近年較知名的房產投資即是也曾投入約2億買下「欣翰士林官邸」。

台元表示，近年推動企業轉型升級工程，資產活化是其中重要一環，包括將台元竹北廠陸續整頓開發為台元科技園區，成功打造新的科技聚落，也為台元增加營運活水。今年台元更全面盤點資產，計畫將陽明山招待所等閒置資產在適當時機處分。

房仲業者指出，該別墅屬陽明山「保變住」土地，陽明山永公路區段目前屬於「發展中平地住宅區」，已變更為住宅區，建築規範仍參考保護區的相關原則，只是謄本登記上可登記為住家，一般適用住一的60％容積。

近年因為台北市區的大樓型豪宅大量推出，富豪置產習慣改變，加上別墅原本流通性就較大樓為低，高端別墅求售數量不少，據屋比房屋統計，目前陽明山周邊合計約110件別墅待售，開價逾1億元的占了六成以上，各路段中，以仰德大道一段門牌平均開價約2.5億最高。

不過目前陽明山別墅價格行情極為混亂，因其座落土地使用分區屬住宅區與否、地段及景觀條件而有相當大的差異，各件成交價格也與賣方期待、買方偏好有極大關聯。根據實價登錄上路七年多以來資料，陽明山總價逾1億元別墅成交約30件，以仰德大道、永公路及中庸一、二、五路為較大宗，屋齡多在40～50年左右。

(工商時報)