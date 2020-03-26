又有位在百貨公司內的知名餐廳歇業！受疫情影響，位在微風南山、去年開幕的香港新派素食餐廳「心齋」宣布自昨（25）日起暫停營業，另外晶華酒店館外餐飲、位於微風信義4樓的「CBN晶華冠軍牛肉麵坊」則營業至本月底，顯示新冠肺炎對餐飲業造成的衝擊持續擴大中。

在此之前，位在台北101、澳門佳景集團旗下的粵式料理「十二粵」，以及開在新光三越A11館、英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）創立的「Jamies Italian」義大利餐廳台灣分店亦相繼熄燈。現象顯示，擁有雄厚實力背景的餐飲名店都不敵新冠肺炎疫，若疫情不止，後續將有更多本土餐廳相繼倒店熄燈。

每年春天是百貨公司美食街與主題美食樓層的續約或換櫃旺季，據調查，今年因疫情衝擊，百貨公司餐飲近期業績與觀光飯店一樣大衰退，其中美食街影響又大於美食主題樓層，因此不少業者索性趁此機會撤櫃「下車」，並掀起百貨美食撤櫃潮。

資深連鎖餐飲業者表示，這波「下車」者固然有受疫情衝擊者，但也有原本即缺乏競爭力，扛不住業績、達不到「包底」目標者，還有一些對後市不樂觀者，所以繼撤櫃潮後，百貨美食亦將重新洗牌。

香港「心齋」新派素食餐廳創立於2007年，被港人封為「全港最佳素食餐廳」。2019年開始對外擴張版圖，並於台北市信義區微風南山開設海外首家分店，2019年1月正式開幕。「The Daily Meal」烹飪網絡平台評選全球25大素菜餐廳，「心齋」在排行榜中名列第18位，且是中港台唯一入選餐廳。另CNN旅遊頻道也曾推介心齋的素點為「全港最佳素點心」。

晶華酒店集團旗下「CBN晶華冠軍牛肉麵坊」（Champion Beef Noodle），於2015年11月於信義微風開幕，佔地32坪、有60個座 位，菜單規畫分為「牛肉麵食」以及「寰宇巧食」兩大部分，餐廳量體雖小，但挾「台北牛肉麵節」冠軍知名度，加上位在有國際客消費商機的 信義區，而牛肉麵則是「遊台必嚐美食」，故開幕初期曾連續數月的單月營收破400萬元，蜜月期後每月營收仍有250萬元上下。但隨來台陸客減少及信義區美食競爭日熾，月營收滑到100多萬元，如今受疫情影響，晶華決定結束營運。

(工商時報)