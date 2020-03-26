新冠肺炎疫情衝擊下，旅館業也是重災區，圓山大飯店董事長林育生25日指出，圓山2、3月出現虧損，他決定自己率先減薪三成、大約減9萬元左右，執行時間暫定是4～5月，對於其他同事，必須尊重工會與董事會的意見。

據了解，由交通部管轄的圓山飯店雖然去年獲利約1.8億，今年1月也賺進1千多萬，但受疫情衝擊來客數大減，2月虧損5千多萬、3月虧損預估攀升到6千多萬，累計首季將虧損1億元。

林育生25日在立法院交通委員會備詢時，在立委孔文吉、邱志偉關切下表示，自己將帶頭減薪三成、約9萬元，並鼓勵高階主管自4月起，每月可請14天不支薪的特別事假，此事他已在24日內部會議宣布。

對此，圓山內部知情員工表示，圓山並非上市櫃公司，除董事長減薪外，林育生只鼓勵休無薪事假，有的主管安排每周休一天、一個月排休五天，有的則更多，但希望員工及主管共體時艱，減薪採鼓勵而非強制性質。

據悉，疫情肆虐下國際觀光客等同無法入境，圓山大飯店住房率明顯下滑，原本外籍旅客占比達七成之多，因而受傷嚴重，目前僅剩兩、三成住房率，近期也趕緊搶進餐飲外帶市場撐業績。

(工商時報)