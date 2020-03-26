因新冠肺炎疫情衝擊，繼雄獅旅遊集團之後，鳳凰與五福兩大旅遊集團亦跟進減薪！鳳凰自4月1日起至6月30日董事長不支薪，管理部副總級以上主管減薪30％，同時微調上下班時間，取消假日值班；另上述期間也暫停持股信託個人及公司提撥作業，並暫停執行非必要行銷預算及差旅。此外，五福董事會也決議董事自3月起不支領薪酬及2019年酬勞，高階主管在疫情期間支持自主減薪，直至疫情結束後恢復正常。

新冠肺炎疫情來勢洶洶，旅行社至4月底前國外旅遊團全數喊卡，鳳凰初估前4月營收影響約4億元，營運面臨嚴峻考驗。為此公司也決定買回庫藏股，自3月24日至5月22日於18元至36元區間買回5千張。鳳凰董事長張巍耀表示，相關因應措施會視疫情狀況做滾動式調整，將盡最大能力減少開支，以降低損失，並持續優化各線產品及服務，維持團隊最佳狀態，迎接疫情過後的市場復原。

五福2019年稅後淨利0.26億元，年增達1.26倍，每股盈餘0.89元，董事會通過配息0.3元，盈餘配發率降至33.71％低點。受疫情衝擊，為降低對股東影響、考量員工權益，五福董事會決議董事自3月起不支領薪酬及2019年酬勞，高階主管在疫情期間支持自主減薪，

(工商時報)