先前宣布從2月延期至6月25至28日端午連假舉行的「2020台北國際電玩展Taipei Game Show」，受疫情持續擴大影響，評估活動具高風險性，為避免產生防疫破口，主辦單位決定停辦本年度活動。

除了航空、觀光業之外，會聚集大批人潮的會展業成為另一個重災區。根據貿協統計，2月台北國際書展、電玩展、台北國際自行車展先前宣布延後到5月及6月，不過近期都因為疫情加劇宣布取消。原訂6月2至6日舉辦的COMPUTEX，將延期至9月28至30日；至於下半年的大展，8月登場的Touch Taiwan和SEMICON Taiwan，目前預計如期舉辦。

根據政府「公眾集會因應指引」6項風險評估顯示，每年聚集超過30萬參觀人次的台北電玩展屬高風險的大型室內活動，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險。

主辦單位25日正式公告「2020台北國際電玩展」停辦消息，並且將退還參展單位已繳納的全額展位費或亦可選擇遞延費用至2021年度。已預購門票的玩家，即日起至2020年5月31日前，可依各購票系統退票辦法辦理全額退票。此外，主辦單位也積極籌畫「線上媒合服務」、「台北電玩展線上特別節目」等。

(工商時報)