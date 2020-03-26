新冠肺炎疫情愈演愈烈，台灣機械工業公會與外貿協會共同主辦台北國際智慧機械暨智慧製造展延至9月9日～12日，與台北國際塑橡膠工業展、台北國際製鞋機械展合展，合計使用南港1、2展館3,300個攤位，貿協將打造為下半年度重量級的臺灣國際機械產業聯合展覽。

兩年一度台北國際數控機械暨製造技術展，2018年首度轉型升級為台北國際智慧機械暨智慧製造展，以物聯網串連整合，呈現智慧製造一站式服務平台；2020年台北國際智慧暨智慧製造展，則為新世代製造業與工業4.0量身打造，主軸聚焦智慧製造及趨勢，原本計畫5月6日起登場，規劃金屬加工與自動化設備、智慧設備與製造、精密零組件、感測器與量測設備等，完整呈現智慧製造供應鏈所需的產品與解決方案。

疫情持續升溫，貿協與機械公會決定將展期延後至9月9日，與台北國際塑橡膠工業展、台北國際製鞋機械展合展。貿協指出，台北國際橡塑膠工業展以工業4.0、智慧製造及循環經濟為主題，展出內容涵蓋塑橡膠機械加工設備、射出成型機、中空成型機、印刷機械、包裝機械、模具、零配件及塑橡膠原料及製品等，展現臺灣塑橡膠機械產業完整供應鏈。

台北國際製鞋機械展展出高效率自動化製鞋機械設備，這次新增鞋材配件，提供更多元化採購選擇。

(工商時報)