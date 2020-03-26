今年來各類資產與反向ETF報酬表現

新冠肺炎疫情擴散，導致市場擔憂流通性風險升溫，黃金、債券同步走跌，傳統避險資產一度失靈，但反向ETF表現逆勢突圍，今年來報酬前10高的ETF就包辦7檔，投資專家建議，目前國際股市驚魂未定，反向ETF具多頭避險、空頭增益特性，可納入投資組合中「超前部署」。

元大投信董事長劉宗聖出席「反向ETF交易與配置策略」高峰論壇時指出，國際市場從2006年開始推出槓桿、反向產品，包括在日本、韓國都發展相當成功，台灣反向型ETF也受到國際矚目，扮演多頭避險角色，且與放空期貨相比，更具有簡化交易模式、不必計算避險比例，以及降低資金成本等優勢，陸續成為機構法人持有避險部位的選擇。

工商時報社長陳國瑋表示，新冠肺炎疫情引發全球股災，國際股市重挫，促使各國央行陸續降息，祭出紓困方案，此波市場急跌走勢為歷年罕見。因此，投資人以往偏重持有股票等多頭資產的習慣也要與時俱進，期望藉由持續推廣反向ETF多元避險商品，協助投資人進一步了解「多頭避險、空頭增益」的交易策略，達成超前部署作用。

行情出現波段跌幅

可改變投資策略

觀察台灣投資人ETF交易習性，劉宗聖指出，台股3月以來出現「墜崖式」急跌，一般投資大眾反而搶進槓桿型ETF，但事實上當行情並未走出明顯趨勢前，貿然買進槓桿型ETF可能會導致損失擴大，建議在行情出現波段跌幅時，可以改變投資策略，透過反向ETF進行對沖及空頭避險，甚至達到增益效果。

元大投信總經理黃昭棠表示，透過不同資產的相關性配置作為組合，正向產品也可以達到避險效果。他舉例，若把美國公債、黃金、美元指數、日圓指數四項各占投組的25％，在台股此波回檔23.37％時，同期報酬率為5.67％，且長期而言，回測2005年到2020年的投資報酬率達103％，顯示不因其避險特性而失去資產成長機會，也是可參考的避險策略之一。

複利效果帶動

反向ETF創超額收益

值得注意的是，統計今年來報酬前10大ETF，共有7檔皆是反向型ETF，且在複利效果帶動下，相較指數跌幅表現，反向型ETF更是創造出不少的超額報酬，以台灣50反一（00632R）來看，指數下跌23％，ETF報酬則達到27％。

針對反向ETF應用策略，元大投信指數暨量化投資事業群副總陳思蓓提出「往上布局」、「往下布局」，以及「區間操作」三種投資方向，往上投資根據評價判斷指數已到相對高的位置，在指數回檔時獲利出場，但因台股走勢大多呈現緩漲急跌，等待期相對較長，較適合大型法人操作。

第二，當股市確認下跌時，選擇反彈過程中陸續布局反向ETF，優點是能夠參與後續可能發生的第二波、第三波下跌，缺點為沒辦法避開第一波大跌。

區間操作則是當指數上漲到相對高檔時投入反向ETF，並可以搭配槓桿型產品積極操作，陳思蓓說，投資人存股目的大多是為了領息，面臨股價大幅回檔，不甘心忍痛出場，就可以用反向ETF保護資本，股票留著還是能夠領息。

(工商時報)