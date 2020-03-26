台股波段重挫千點，在短線偏空氛圍下，反向ETF創造亮眼績效，成為投資人高度關注目標，T50反一（00632R）交易量屢登上市前段班，元大投信基金經理人陳威志表示，以反向ETF搭配優質基金或藍籌股，採取配對交易方式，能夠適度分散系統性風險，是提供穩定報酬的投資策略之一。

由於新冠肺炎疫情爆發，導致海內外股市重挫，帶起反向ETF投資潮，T50反一日均量大增24.7萬張，人氣快速增溫。根據統計，截至2月底T50反一受益人已超過5萬，其中自然人占比達66％，保險、外資、自營商等法人約占34％，顯示反向ETF逐漸變成市場進出的一大重點商品。

陳威志指出，反向ETF是以獲取指數指數單日報酬反向一倍為目的，具有事先防範、事中反應及事中布局三種交易意義，此次疫情快速擴展，多頭行情急速反轉，就需要透過反向ETF讓投資組合達到穩健報酬。

陳威志表示，反向ETF最常見的交易方式是配對交易，可作為交易策略的輔助工具，例如台積電與大盤相關性高，在多頭上漲時搭配反向ETF可以降低波動度，雖然沒辦法完全跟隨報酬，但是在大盤反轉時，卻能夠有更多時間調整持股，在有超跌機會時，也可以將反向ETF獲利了結，趁勢低檔加碼優質股票。

在風險趨避上，美債正2 ETF也屬於防禦性產品，長期持有不但有收益滾入，遇到系統性風險時，也能夠創造更高報酬，多頭避險時可發揮抗跌效果。

當景氣出現落底向上訊號時，則可以考慮將反向ETF或債券正2 ETF搭配台灣50正2布局，同時涵蓋個股成長及配息報酬。

元大投信副總譚士屏表示，回顧過往經驗，通常美元指數急升，代表全球風險意識達到最高峰，特別彰顯美元避險性質，而近期Fed快速降息6碼，財政政策盡出，使得美元數量大增，黃金作為另一項避險資產主流，有機會因此受惠，重演金價上漲走勢，黃金ETF相對值得關注。

譚士屏提醒，在投資商品ETF時，最重要是注意溢價風險，元大S&P原油ETF原型及正2都仍有45％及75％溢價，市價大幅高於淨值。其次，原油波動度較高，加上槓桿ETF已有放大效果，不建議再以融資買進原油槓桿ETF；且因疫情及沙俄增產風險皆尚未解除，切勿預設原油價格已到低點。

(工商時報)