受到疫情影響，民間消費大衰退，但政府振興券卻要等下半年才會實施，業者喊出就快斷炊，經濟部長沈榮津25日表示，將推出「振興折扣券」，使用在電子支付平台，預計會有28萬店家可使用，預計最快4月底上路。

店家已經面臨存亡之際，希望政府多祭出紓困方案，協助度過消費寒冬。

沈榮津周三出席經濟部與ICT產業座談會後受訪指出，回應民間需要銀彈聲音，經濟部正研擬第二波紓困方式，透過使用「振興折扣券」提高民眾消費意願，刺激內需，目前規劃折扣幅度落在20％至25％，不過最終仍要交由行政院拍板。

經濟部官員說，目前規劃只要民眾有去消費，政府就會補貼部分折扣，另外也會給予店家相對應補貼，讓雙方都能因此獲利，不過會設有單日使用上限及最低使用金額，像是滿多少錢才能使用及回饋金額有天花板，預計兩周內定案，會找民間業者來討論使用方式，估計經費超過25億元，不會少於振興抵用券的金額。

經濟部中小企業處副處長蘇文玲指出，目前電商平台的振興折扣券規劃時間將在4月底至5月初就可上路，依照去年推動電子支付經驗來推算，預計可使用店家將有28萬家，不過使用條件與補助金額上限，仍待經濟部與行政院拍板定案。

至於綁住房的振興抵用券是否要提前上路，官員說，目前國內疫情仍然持續發生中，此時不宜大力推動國內旅遊，且抵用券的規劃就是要在疫情過後才會上路，因此整體時間還需待疫情緩和後，才會啟動相關計畫。

(工商時報)