受到疫情影響，經濟部25日邀請ICT等電子資訊產業座談。電電公會理事長李詩欽表示，目前ICT產業因肺炎疫情影響反而接到轉單效應，但4月以後訂單不明朗、能見度不足，後續仍需觀察，呼籲政府「要做最壞打算」。

經濟部昨第二度找ICT產業喝咖啡，憂心有無斷鏈危機，南亞科、群創、智邦、日月光都派員參加，電電公會理事長李詩欽親自出席。有趣的是，這場會議5、60人聚集在經濟部密閉會議室開會且吃便當，李詩欽見狀認為不妥，當場直言疫情嚴峻，建議政府應仿效科技業改採視訊會議。

李詩欽表示，ICT業者農曆新年後順利復工，且因疫情讓大陸部分生產受影響，因此有轉單效應，但不容太過樂觀，因歐美疫情嚴峻，全球景氣動向疲弱，4月訂單現在不明朗，擔心未來可能衰退，「政府應做最壞打算」，建議政府與產業界共同建立平台觀測訂單變化。

台達電副總裁蔡榮騰指出，大企業還挺得住，但許多中小企業已撐不下去，整個政府部門要積極動起來，採取一些作為支持產業界。

沈榮津會後則表示，「危機就是轉機」，企業應趁此時進行產業升級轉型。至於企業提出訴求，他說，業者反應外勞調度盼有彈性，例如同一家企業但不同園區外勞，希望可彈性調整；另主要競爭對手國南韓，透過貶值增加產業競爭力，業者希望央行可讓匯率貶值。沈榮津說，他會在央行理監事會議上反映，但央行為獨立機關，最終仍要看央行決定。航運部分，許多ICT產品都是走航空貨運，業者希望增班讓貨物流通更快，將交由交通部協調。

此外，業者建議因疫情取消或展延會展費用予補助；產業用口罩短缺；產業用地不足；建議政府提出減稅配套，提高研發抵減率、調降科學園區管理費等。

對此經濟部表示，25日拍板工業局所屬工業區、加工出口區、科技部科學園區及租用台糖土地等企業，將給予租金緩繳一年。工業局長呂正華說，經濟部主管工業區除租金緩繳一年外，公設維護費可享一年減半、污水處理費緩繳等措施；科技部代表也說，已有規劃科學園區租金一年緩繳措施，管理費可視情況由業者向各管理局提出討論，惟地方政府所屬工業區，不在優惠範圍。

(工商時報)