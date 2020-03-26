勞動部長許銘春25日表示，26日將與七大工商團體召開座談會討論企業受到疫情影響情況，並向工商團體說明包括充電再出發、安心就業等紓困方案。

而工商團體也備妥二大訴求，將聚焦呼籲不宜再調升基本工資，及防疫期間企業申請減班休息假之基本工資，應考慮由就業安定基金支應。

許銘春指出，勞動部在23日時已與十大總工會在部裡開會討論，說明勞動部針對新冠肺炎疫情提出協助措施。據悉，工會提到像美髮、美容、餐飲從業人員有醫療口罩需求，希望勞動部可幫忙協調。

至於預計會跟工商團體談的內容，許銘春說，主要會先了解目前企業受到疫情影響情況、相對因應，及相關職場安全設備、設置臨時托育空間等相關配套，並說明27日將公布勞動部紓困協助方案，預計下周也會與地方勞工局開會，了解第一線執行時遇到什麼問題。

對此座談，工商團體則指出，若在承平時期，企業申請「減班休息假」，理應由資方給付基本工資，但是，疫情已重創經濟，也嚴重影響企業營運。中小企業總會調查顯示，疫情若再持續，恐過半中小企業難撐下去；商總調查更指出，現在服務業業績就已經掉了七成，若無有效措施，只會更糟；工總調查則顯示出，製造業面臨供應鏈斷鏈、產線停擺、訂單減少以及資金無法周轉等問題。

因此，工商團體指出，能提出減班休息假申請的企業，至少還有一口氣在撐，在這樣境況下，政府的紓困範圍也應顧及企業負擔能力，政府若想要兼顧救經濟、又達到照顧勞工的目的，在防疫期間，減班休息假的基本工資，應考慮由就業安定及就業保險基本支應。

為免進一步衝擊經濟、也為減輕企業負擔，工商團體建議，不宜再調升基本工資。至於，勞動部推出「充電再出發」計畫，工商團體直言，無力對勞工進行培訓且窒礙難行，因此建議，不如直接給予員工教育訓練津貼，甚至對有專業技術勞工，如遊覽車駕駛等，因受疫情衝擊較大，政府應考慮直接提供工資補助，還比較實惠。

(工商時報)